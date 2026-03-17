[헤럴드경제=김성훈 기자] 전남 순천시가 길이 662ｍ, 왕복 4차로 규모 도로에 11년간 219억원을 투입한 끝에 겨우 완공했다. 지방자치단체의 무능력한 업무 처리를 보여주는 사례라는 지적이 나오고 있다.

순천시는 지난 16일 조례동 풍전주유소에서 조례마을을 연결하는 길이 662ｍ, 폭 20∼25ｍ 왕복 4차로 규모 도시계획 도로 개통식을 열었다.

도로는 조례사거리로 집중된 교통량을 분산해 정체를 완화하고 광주지법 순천지원 방면 접근성도 향상될 것으로 기대된다.

다만 2014년 12월 착공 이후 무려 11년 3개월이 걸려, 주민들 사이에는 “고속도로나 철도도 깔 수 있는 세월이 흘렀다”는 비판이 나오고 있다.

공사가 지연된 것은, 토지 보상이 차질을 빚은 데다가 전선 지중화, 소음이나 발파로 인한 주민 민원 등이 잇따른 데 따른 것이다.

공사가 지연되면서 공사비 상승 등으로 비용도 눈덩이처럼 불어나 219억원이 들었다. 이 도로와 연결된 1단계 도로(길이 560ｍ)는 2012년 11월 공사 완료까지 95억원이 들었는데, 두 배가 넘게 든 것이다.

당초 1, 2단계를 합쳐 200여억원 사업비가 예상됐으나 2단계에만 그 이상이 들어갔다.

노관규 순천시장은 공사를 제때 정리하지 못한 전임 시장들의 행정을 비판했다. 노 시장은 “안 할 공사면 즉각 포기하고 해야 할 공사면 예정 기간 내 하루라도 빨리 마무리해야 한다”며 “어마어마한 공사비 증액을 시민들은 잘 모른다. 아무도 책임지지 않는다”고 했다.