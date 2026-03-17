[헤럴드경제=나은정 기자] ‘얼굴 없는 화가’로 알려진 거리의 예술가 뱅크시가 영국 브리스톨 출신의 50대 그라피티 작가일 가능성이 크다는 외신 보도가 나왔다.

영국 로이터는 최근 자체 조사를 통해 뱅크시의 정체가 1973년 브리스톨에서 태어난 로빈 거닝엄이라는 결론에 도달했다고 보도했다. 매체는 전쟁 지역인 우크라이나 방문 기록, 현지 목격자 인터뷰, 20여 년 전 자필 자백서 등을 종합적으로 분석해 이 같은 판단을 내렸다고 전했다.

그의 정체가 드러난 데에는 2022년 러시아의 공격으로 파괴된 우크라이나 키이우 인근 호렌카 마을에서 발견된 벽화가 중요한 단서가 됐다. 목격자들에 따르면 마스크를 쓴 남성 두 명이 스프레이와 스텐실을 이용해 몇 분 만에 벽화를 완성했으며, 이들과 함께 있던 남성 중 한 명은 팔을 잃고 의족을 착용한 사진작가였다.

이 인물은 다큐멘터리 사진작가 자일스 둘리로 확인됐다. 그는 2011년 아프가니스탄에서 취재 중 폭발 사고로 팔과 다리를 잃었다. 우크라이나 이민 기록에 따르면 둘리는 영국의 가수 델 나자와 ‘데이비드 존스’라는 인물과 함께 입국했는데, 이후 현지에서 뱅크시 작품들이 잇따라 발견됐다.

로이터 조사팀은 ‘데이비드 존스’의 여권상 생년월일이 거닝엄과 일치한다고 밝혔다. 또한 뱅크시가 2000년 미국 뉴욕에서 옥상 광고판을 훼손한 혐의로 체포됐을 당시 거닝엄이라는 인물이 이를 자백했다는 사실도 밝혀냈는데, 그는 2008년 언론에서 자신의 정체가 뱅크시로 지목되자 흔한 이름인 ‘데이비드 존스’로 개명한 것으로 알려졌다.

다만 뱅크시 측은 자신의 정체를 밝힌 외신 보도에 대해 침묵을 지키고 있다. 뱅크시 측은 “아무 말도 하지 않기로 했다”면서 신원이 드러나지 않는 것과 표현의 자유를 보호해 줄 것을 요구했다.

뱅크시의 변호인은 “그는 오랜 기간 집요하고 위협적인 행동의 대상이 돼 왔다”며 “익명으로 활동하는 것은 정치, 종교, 사회 정의 등 민감한 문제를 다룰 때 창작자가 보복이나 검열에 대한 두려움 없이 진실을 말할 수 있게 하는 중요한 사회적 기능이 있다”고 설명했다.

한편 뱅크시는 거리의 벽화를 통해 전쟁, 소비주의, 난민 문제 등을 풍자하며 세계적인 명성을 얻었다. 그의 작품은 전통적인 예술 시스템과 상업주의를 비판하고, 누구나 예술을 경험할 수 있어야 한다는 철학을 담고 있다. 대표작인 ‘풍선과 소녀’는 영국에서 가장 사랑받는 미술 작품 중 하나로 꼽힌다.

특히 2018년 경매에서 이 작품이 약 15억원에 낙찰되는 순간 액자 속 장치가 작동해 그림이 절반가량 잘려 내려가는 퍼포먼스를 선보인 뒤, 작품은 3년 만에 원래 낙찰가보다 18배 뛴 약 304억원에 판매되는 기염을 토했다.