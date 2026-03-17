콜라겐 젤크림 등 4종 선봬

에이피알의 뷰티 브랜드 ‘메디큐브’(사진)가 인도 최대 뷰티 플랫폼 나이카(Nykaa)에 입점했다고 17일 밝혔다.

나이카는 인도 온라인 뷰티 플랫폼 1위 기업이다. 인도 전역에 오프라인 매장 260개 이상을 운영 중이다. 전체 매출의 90%가 온라인에서 발생한다. 인도 브랜드자산재단(IBFF) 보고서에 따르면 인도의 뷰티 및 퍼스널케어 시장 규모는 2024년 280억 달러에서 2028년 340억 달러까지 성장할 것으로 전망된다.

입점 제품은 제로 라인, PDRN 라인, 콜라겐 라인, 딥 비타 C 라인 등이다. 콜라겐 젤크림, PDRN 핑크 콜라겐 겔 마스크 등 4종을 주력으로 선보인다. 해당 제품은 나이카 온라인에서 판매를 시작했으며, 상반기 내 오프라인 매장에 순차 입점할 계획이다.

에이피알 관계자는 “인도는 15억 인구의 압도적인 시장 잠재력을 지닌 곳으로 글로벌 브랜드가 주목하는 차세대 핵심 시장”이라며 “미국과 일본에 이은 새로운 글로벌 성장 동력을 확보하겠다”고 말했다. 김진 기자