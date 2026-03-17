소아 외과·안과 등 다학제협진 ‘효과’

‘23주’ 조기 분만으로 체중 500g, 초극소 미숙아로 태어난 주하(사진)가 퇴원한 지 6개월 만인 17일 첫 외래진료에 나섰다. 지난해 9월, 주하 엄마는 예기치 못한 조기 진통으로 집 근처 병원에 입원했다. 하지만 수축억제제로도 진통 조절이 되지 않았다. 급히 서울성모병원으로 전원 된 주하 엄마는 응급 제왕절개에 들어가야 했다. 당시 주하의 재태 연령은 고작 23주 1일, 출생체중은 500g에 불과했다. 겨우 어른 손바닥만 한 크기 주하가 세상에 나온 것이다.

주하는 예정일보다 약 4개월 이르게 태어난 탓에 폐포조차 충분히 형성되지 못했다. 신생아 호흡곤란 증후군이 호전되자 태변 배출이 원활하지 않아 장폐색이 발생했다. 또 망막 혈관 형성이 충분히 이루어지지 않아 ‘미숙아망막병증’ 치료도 받았다. 이후 장루 복원술 등 총 네 차례 전신마취 수술이 있었다. 이 모든 과정은 소아외과, 소아안과, 소아영상의학과, 마취통증의학과 등 진료과의 다학제 협진을 통해 이뤄졌다.

주하는 171일간의 집중 치료 후, 신경학적 합병증 없이 8일 3.8㎏ 몸무게로 퇴원했다. 만삭(임신 37~41주)에 태어난 신생아의 평균 체중 3.2~3.3㎏을 넘었다.

고위험 산모를 주로 담당하며 20년 넘게 분만실을 지켜온 산모 주치의 고현선 산부인과 교수는 “초극소 미숙아의 경우 분만 전부터 신생아집중치료팀과 함께 치료 전략을 세우는 것이 매우 중요하다”고 설명했다. 고재우 기자