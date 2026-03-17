- 간호교육과 임상 현장 연계 강화를 통해 전문인력 양성 및 공공보건의료 서비스 발전에 기여

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 국립중앙의료원(원장 서길준)과 성신여자대학교(이하 성신여대, 총장 직무대행 이원호)가 지난 16일 국립중앙의료원 대회의실에서 공공보건의료 발전 및 미래의료인력 양성을 위한 업무협약을 체결했다.

국립중앙의료원과 성신여대는 교육 및 현장 연계를 중심으로 협력 관계를 이어왔으며, 이번 협약을 통해 양 기관 간 협력을 보다 체계적이고 안정적으로 운영하기 위한 기반을 마련했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲간호대학생의 임상실습 운영 ▲보건의료 분야 공동연구, 학술 활동 및 자료교류 ▲인력·시설·장비 등 교육·연구 자원의 공동 활용 등 다양한 분야에서 힘을 모으기로 했다.

이번 협약식에 참석한 양 기관 관계자들은 협약 체결 후 기관의 협력 방향을 공유하며, 간호 교육과 임상 현장의 연계를 위한 적극적인 지원 의사를 밝혔다.

국립중앙의료원은 이번 협약을 계기로 대학과 교육 및 연구 협력을 확대하고 임상 현장 중심의 교육 환경을 강화해 나갈 계획이다. 이를 통해 간호대학생이 실제 의료현장에서 요구되는 전문성과 실무 역량을 갖출 수 있도록 다양한 교육 및 실습 프로그램을 운영할 예정이다.

이원호 성신여자대학교 총장 직무대행은 “양 기관의 협력으로 이론과 실무를 겸비한 우수한 간호 전문 인력 양성은 물론 보건의료 서비스 향상에 기여하는 계기가 되길 바란다”라고 밝혔다.

서길준 국립중앙의료원장은 “이번 협약은 간호 교육과 임상 현장을 긴밀하게 연결하고 미래 보건의료 인재 양성을 위한 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”라며 “국립중앙의료원은 교육과 임상 현장을 연결하고 보건의료 인재 양성과 공공의료 발전을 위한 지원을 지속적으로 확대하겠다”라고 전했다.