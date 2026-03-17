[헤럴드경제=김성훈 기자] 정신건강 상태가 취약할수록 AI에 고민 상담을 많이 한다는 조사 결과가 나왔다.

17일 경기연구원에 따르면, 지난해 11월 15~49세 수도권 거주자 1012명을 대상으로 우울증 선별검사(PHQ-9) 한 결과, 응답자의 70%가 ‘정상’, 19%가 ‘경도 우울’, 11%가 ‘중증 우울 이상’으로 분류됐다.

이 중 ‘정상’ 집단은 AI 상담 이용률이 27% 수준이었지만, ‘경도 우울’ 집단은 41%, ‘중증 우울 이상’ 집단은 53%에 달했다.

정상군보다 우울증 고위험군의 AI 상담 이용률이 2배 가까이 높은 셈이다.

이는 심리적 어려움이 있지만 대면 상담은 부담스러워 하는 사람들이 AI를 통해 익명으로 쉽고 빠르게 도움을 요청하고 있음을 보여준다고 경기연구원은 설명했다.

특히 10대 청소년들은 ‘중증 우울 이상’ 비율이 19%로 전 연령대 중 가장 높았는데, 낙인 우려 등 심리적 문턱을 낮춰주는 AI 상담이 효과적인 도구가 되고 있다고 경기연구원은 봤다.

응답자의 77%는 AI를 정서적 지원에 사용한 경험 여부와 상관없이 ‘향후 AI로 고민 상담을 할 의향이 있다’고 했다.

경기연구원은 △정신건강센터 현장의 행정 부담을 줄이고 상담 품질을 높이는 AI 지원 시스템 구축 △정신건강과 행정 빅데이터를 연계해 취약 집단을 조기에 지원하는 예방적 정책 체계 마련 △AI가 초기 평가를 돕되 최종 판단과 돌봄은 사람이 담당하는 하이브리드 케어 체계 도입 등을 제안했다.