스테이블코인을 더 이상 투기 자산의 언어로만 설명할 수는 없다. 이제 중요한 것은 가격이 아니라 인프라다.

온라인 결제와 금융 소프트웨어를 제공하며 세계 전자상거래의 핵심 결제망으로 성장한 스트라이프(Stripe)는 2025년 연례 서한에서 스테이블코인 결제가 이미 현실의 지급·정산 수단으로 빠르게 자리 잡고 있다고 진단했다. 실제로 스트라이프는 지난해 스테이블코인 결제 규모가 약 4000억달러로 두 배 가까이 늘었고, 이 가운데 약 60%가 기업 간 결제에서 발생한 것으로 추정된다고 밝혔다. 자사가 인수한 스테이블코인 오케스트레이션 플랫폼 브리지의 거래량 역시 4배 이상 증가했다고 한다.

더 주목해야 할 대목은 따로 있다. 스트라이프는 오늘날 대부분의 블록체인이 거래나 디파이 중심으로 설계됐고, 결제에 필요한 처리량, 신뢰성, 비용 예측 가능성, 프라이버시는 충분히 고려되지 않았다고 지적했다. 비트코인(BTC)은 초당 10건도 채 처리하지 못하고, 한 주요 블록체인에서는 ‘밈코인(유행성 코인)’ 과열로 지급이 12시간 이상 지연되거나 거래 수수료가 35배 급등한 사례도 있었다는 것이다.

그래서 스트라이프는 가까운 미래에 인터넷 거래의 상당 부분을 인공지능(AI) 에이전트가 수행하게 될 가능성을 언급하며 초당 100만건, 나아가 10억건 이상의 거래를 처리할 수 있는 블록체인 인프라가 필요하다고 봤다. 사람이 몇 번 클릭하던 결제 시스템으로는 AI가 실시간으로 탐색하고 협상하며 구매를 실행하는 경제를 감당할 수 없기 때문이다.

앞으로의 경쟁은 어떤 코인이 오르느냐가 아니라 어떤 네트워크가 산업급 결제 인프라가 되느냐에 달려 있다.

한국 역시 이제 스테이블코인을 허용할지 말지의 단순한 찬반 논쟁을 넘어설 때다. 어떤 성능의 네트워크 위에, 어떤 규율과 책임 구조를 갖춘 ‘돈의 인터넷’을 구축할 것인지 답해야 한다.

AI 시대의 주도권은 정보를 처리하는 기술만으로 결정되지 않는다. 그 정보의 결과를 거래로 완성하는 결제 인프라에서 승패가 갈릴 것이다.

오은정 토큰스퀘어 대표