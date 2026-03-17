온라인쇼핑·AI 구독 등 10% 적립 매년 15만원 백화점 상품권 바우처

현대카드는 2030세대를 겨냥해 5년 만에 컬러시리즈 신작 ‘the Orange(더 오렌지·사진)’를 선보인다고 17일 밝혔다.

프리미엄 신용카드 ‘더 오렌지’는 온라인쇼핑, 다이닝, 웰니스, 인공지능(AI) 구독 등의 영역에서 결제금액의 10%를 M포인트로 적립해준다. 네이버플러스 스토어·쿠팡·무신사·크림·29CM 등 온라인몰과 일반음식점, 피부과·피트니스·필라테스·요가 등 웰니스 업종이 해당된다. 또 챗GPT·퍼플렉시티·구글원 등 AI 구독서비스, 넷플릭스·유튜브 프리미엄·디즈니플러스·멜론·지니 등 디지털 콘텐츠 및 이동통신 요금, 앱마켓 결제도 동일한 혜택을 제공한다. 그외 모든 가맹점에서 결제한 금액의 1%가 적립 한도 없이 M포인트로 적립된다.

매년 15만원 상당의 바우처도 제공한다. 바우처는 백화점 상품권으로 교환하거나 특급호텔, 더현대트래블에서 사용할 수 있으며 20만 M포인트로 교환할 수도 있다.

이외에도 전세계 1000여개 공항 라운지 이용 혜택 및 인천국제공항과 국내 특급호텔 발렛파킹 서비스도 제공된다. 연회비는 20만원이다.

현대카드는 2030의 젊은 개인사업자 회원을 위한 ‘MY BUSINESS the Orange(마이 비즈니스 더 오렌지)’도 함께 선보였다. 정호원 기자