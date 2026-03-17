산나비·스컬 등 4종 최대 80% 할인 게임별 팬덤 공략한 새 콘텐츠 공개

[헤럴드경제=차민주 기자] 네오위즈는 자사의 인기 게임 4종의 가격을 낮춰 판매하는 할인 행사를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 할인 행사는 오는 20일부터 27일까지 글로벌 온라인 유통 플랫폼 ‘스팀(Steam)’에서 진행된다. ‘산나비’ 본편은 35%, OST는 10% 할인된 가격에 판매된다. 글로벌 누적 판매량 200만장 이상을 기록한 ‘스컬’은 50% 할인이 적용되며, ‘웜 스노우’, ‘마법공예’와 함께 구성된 번들 세일에도 참여한다.

인디게임 외에도 자사의 대표 리듬게임 ‘디제이맥스 리스펙트 V’는 최대 80% 할인가에 판매된다. 출시 3개월 만에 누적 판매량 100만장을 돌파한 액션 로그라이트 ‘셰이프 오브 드림즈’ 역시 30% 할인된다.

게임별 신규 콘텐츠도 공개된다. 산나비는 오는 20일 네오위즈 공식 유튜브 채널을 통해 OST 영상 ‘끝났다는 것은 다시 시작한다는 것을’을 공개한다.

또 ‘디제이맥스 리스펙트 V’는 신규 콜라보 다운로드 가능 콘텐츠(DLC) 출시를 기념해 오는 19일 오후 7시 디제이맥스 공식 유튜브 채널에서 라이브 방송을 진행한다. ‘셰이프 오브 드림즈’는 이날 여행자 의상 시스템과 신규 이벤트, 신규 시스템 ‘행운과 운명’ 등을 포함한 대규모 업데이트를 진행했다.