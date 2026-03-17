가상자산·스테이블코인 결제 인프라 구축

[헤럴드경제=정호원 기자] 전자결제대행(PG) 사업자 KG이니시스는 가상자산 플랫폼 사업자 크립토닷컴과 글로벌 상거래의 디지털 전환 인프라 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다. 크립토닷컴은 전 세계 1억5000명의 이용자를 보유한 글로벌 가상자산 플랫폼이다.

이번 협약을 통해 양사는 국내 법규 및 요건 준수를 전제로 주요 가상자산 및 국내외 스테이블코인이 디지털 결제 수단으로 활용될 수 있는 네트워크 인프라 구축을 추진할 계획이다. KG이니시스는 축적된 결제 데이터와 인프라, 글로벌 파트너십을 기반으로 디지털 자산과 커머스 결제를 연결하는 새로운 결제 구조를 모색하고 있다.

특히 해외 이용자가 보유한 가상자산을 활용해 K-커머스 기반 국내 온라인 가맹점에서 상품을 구매할 수 있는 결제 인프라를 모색해 기존 해외 카드 결제에서 발생하는 부정거래 및 차지백 리스크를 완화할 방침이다.

KG이니시스는 최근 가상자산 관련 사업의 진척을 위해 블록체인 및 디지털 자산 관련 목적 사업 추가를 정기주주총회 안건에 상정하는 등 향후 금융의 디지털 전환에 핵심 밸류체인 구축을 위한 법적·제도적 정합성을 마련하고 있다.

KG이니시스는 이번 파트너십을 통해 디지털 자산이 현실 경제에서 커머스 서비스로 연결되는 새로운 인프라 생태계를 구축하고, 디지털 자산의 실제 사용성이 확대되는 계기가 될 것으로 전망했다. 또한 자회사 KG모빌리언스와도 해당 인프라 생태계에서 협력할 수 있는 다양한 방안을 모색할 예정이다.

KG이니시스 관계자는 “디지털 자산과 실물경제를 연결하는 결제 인프라는 향후 금융·커머스 산업의 핵심 경쟁력이 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 글로벌 파트너들과 협력해 디지털 자산이 실제 경제 활동에서 활용될 수 있는 결제 인프라 구축을 법적 제도적 기반을 바탕으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.