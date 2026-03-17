첫 호스트 ‘탁재훈’ 새 시즌 야심찬 포문 신입 크루 영입 예고…28일 저녁 첫 공개

[헤럴드경제=손미정 기자] 쿠팡플레이 코미디쇼 SNL이 더 강력해진 시즌 8로 돌아온다.

쿠팡플레이는 오는 28일 저녁 8시 SNL 시즌 8의 첫 화를 공개한다고 17일 밝혔다. 새 시즌을 여는 첫 호스트에는 탁재훈이 낙점됐다.

탁재훈은 ‘노필터 달인’, ‘드립의 신’, ‘히트 메이커’ 등 수많은 수식어를 가진 가수 겸 방송인이다. 과거 신동엽과 함께 핵심 크루로 쇼를 이끌던 탁재훈은, 10년 만에 시즌 오프닝을 장식할 호스트로 등장해 남다른 활약을 선보일 예정이다.

SNL 시즌 8은 신동엽, 정상훈, 정성호, 김민교, 안영미, 정이랑, 이수지, 권혁수, 김원훈, 지예은, 김규원 등 대체 불가한 크루진이 다시 뭉쳐 빈틈없는 웃음을 예고한다. 지예은과 ‘인간 복사기’ 김규원의 뒤를 이을 신입 크루 영입을 예고돼 있다.

쿠팡플레이는 “대한민국의 코미디 트렌드를 견인해온 SNL 시즌 8은 더욱 화려한 호스트 라인업, 거침없는 풍자, 몸 사리지 않는 크루들의 열연으로 다시 한 번 매주 토요일 저녁 웃음 공식을 뒤집을 예정”이라고 전했다.

SNL 시즌 8은 오는 28일 저녁 8시 첫 공개되며, 쿠팡 와우회원과 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.