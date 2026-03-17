누적 가입자 225만명…월평균 23만건 주문

[헤럴드경제=김진 기자] 다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc는 지난해 2월 선보인 ‘New bhc 앱’이 1년간 누적 주문 280만건을 돌파했다고 17일 밝혔다.

누적 가입자 수는 225만명을 넘었다. 월평균 주문 건은 약 23만건으로 집계됐다.

bhc는 고객 편의성을 고려한 UI·UX(사용자 환경·경험) 개편과 3단계 회원등급별 혜택이 이용률을 높인 것으로 분석했다. 앱 전용 특별 메뉴인 ‘치얼업 세트’와 스탬프 적립 미션도 성과에 기여했다고 봤다.

앱 이용률 증가는 가맹점의 배달 플랫폼 중개 수수료 부담을 더는 효과도 있다. bhc는 자사 앱 활성화 등 노력을 통해 지난해 전국 가맹점 평균 매출이 직전 연도 대비 20% 이상 증가했다고 설명했다.

bhc 관계자는 “앞으로도 bhc 앱을 중심으로 차별화된 브랜드 경험과 혜택을 선사하고, 가맹점주께 도움을 드릴 수 있는 콘텐츠와 프로모션을 선보일 계획”이라고 말했다.