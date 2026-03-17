- 산림청, 2026년 상반기 ‘봄꽃･임산물 축제 전국지도’ 발간

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 박은식)은 봄철 전국의 산림과 관련된 축제를 한 눈에 볼 수 있는 2026년 상반기 ‘봄꽃･임산물 축제 전국지도’를 제작･발간했다고 17일 밝혔다.

이번에 발간한 지도에는 올해 6월 말까지 진행되는 전국 124개 지역의 주요 봄꽃 축제와 지역 특산 임산물, 지역 명소 및 먹거리 등 정보가 담겨 있다.

봄꽃을 주제로 한 월별 축제로는 3월 여수 ‘영취산 진달래 축제’, 4월 군포 ‘철쭉 축제’, 5월 ‘울산대공원 장미축제’, 6월 무안 ‘연꽃 축제’ 등이 개최된다.

특히 산림청은 전국의 임가가 참여해 직접 재배한 임산물을 판매하고 맛볼 수 있는 ‘숲푸드 대축제’를 오는 5월 13일 서울에서 개최할 계획이며, 이외 먹거리와 관련된 양평 ‘산수유 한우 축제(4월 4일)’, 홍천 ‘산나물 축제(5월 1일) 등도 줄지어 열려 관심을 끌고 있다.

‘봄꽃·임산물 축제 전국지도’에 대한 자세한 사항은 산림청 누리집에서 확인할 수 있으며, 하반기 축제 정보는 오는 6월 중 공개할 예정이다.

한편, 지역별 축제 일정은 행사 운영 여건에 따라 변동될 수 있으므로, 정확한 정보는 각 지역별 기관에 문의한 후 방문하는 것이 좋다.

장민영 산림청 산림휴양치유과장은 “봄꽃과 함께 제철 임산물을 즐길 수 있는 지역 축제가 많다”며 “많은 국민들이 지역과 산촌을 방문해 산촌의 매력을 느끼는 시간 갖고, 더불어 산촌 경제가 활성화되는 계기가 되길 바란다”고 말했다.