로켓랩, AST스페이스모바일 등 집중 투자 스페이스X 등 IPO 대어 기대감

[헤럴드경제=정윤희 기자] 삼성자산운용은 ‘순도 100%’ 우주항공 핵심 기업들에 빠짐없이 투자하는 KODEX 미국우주항공 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 17일 밝혔다.

해당 ETF는 글로벌 우주항공 산업의 필수 밸류체인 기업들에 투자하면서도 민간 우주산업(New Space)에 더욱 집중한 국내 최초의 상품이다. 방위산업, 항공 등 우주항공의 특정 분야에 치우치지 않고 핵심 우주항공 종목들에 빈틈없이 투자한다.

주요 종목으로는 ▷로켓랩 ▷AST스페이스모바일 ▷인튜이티브머신즈 ▷크라토스디펜스 ▷플래닛랩스 등이 있다. 각각 로켓 발사서비스, 저궤도 위성 통신, 달탐사 프로젝트, 위성 지상시스템, 위성 이미지 인공지능(AI) 분석 플랫폼 등 다양한 민간 우주 영역을 선도하고 있는 대표 기업들이다.

또, 핵심 기업에 많은 비중을 배분하는 동시에 밸류체인 기업들도 빠지지 않고 투자할 수 있다. 스페이스X 지분을 보유한 ▷에코스타, 애플이 지분 투자한 ▷글로벌스타 등 위성사업자와 ▷레드와이어 ▷카펜터테크놀로지 ▷하우멧에어로스페이스와 같은 첨단 부품 기업에도 투자한다. 동시에 핵심 기술로 산업을 이끌어 온 우주항공 복합기인 ▷록히드마틴 ▷GE에어로스페이스 등도 담았다.

산업내 주요 기업이 신규 상장할 경우 최대 25%까지 조기 편입할 수 있는 것도 특징이다. ‘스페이스X’ 등의 상장이 임박한 만큼 신규 상장되는 기업의 빠른 ETF 편입도 기대된다.

한동훈 삼성자산운용 매니저는 “우주라는 테마는 인류에게 항상 꿈의 영역이었지만 이제는 첨단 기술과 경제성을 바탕으로 확실한 투자 기회로 변모했다”며 “KODEX 미국우주항공 ETF는 우주항공에만 집중해 성장성이 높은 기업에 집중투자 할 수 있는 상품”이라고 말했다.