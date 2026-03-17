현대百 무역센터점에 ‘더현대 기프트’ 선봬 목적형 쇼핑 고객 위해 선정한 250종 판매

[헤럴드경제=김진 기자] 현대백화점이 오는 27일 선물 큐레이션 편집숍 ‘더현대 기프트(The Hyundai Gift)’를 론칭한다고 밝혔다.

유통업계에서 선물을 콘셉트로 자체 편집숍을 선보이는 건 처음이다. 오프라인 1호 매장은 17일 무역센터점 지하 1층에 문을 열었다.

매장은 럭셔리·뷰티·식품·라이프스타일 등 250여 종의 선물 상품을 갖췄다. 5만~10만원대부터 50만원 이상 프리미엄 상품까지 선택의 폭도 넓다. 고급 선물 포장 서비스도 제공한다.

가장 공을 들인 건 ‘상품 선정 기준’이다. 단순한 인기나 가격이 아닌 TPO(시간·장소·상황)와 최신 트렌드 부합 여부를 고려했다. 승진·창업·결혼·출산 등 50여 가지 상황별 테마를 가정해 맞춤형 선물 리스트를 선별했다. 선물 가이드북과 전문 상담 직원을 배치했다.

그룹 통합 멤버십 H포인트 구매 데이터 분석을 바탕으로 트렌디한 아이템도 엄선한다. 고급 ‘감성 타월’이나 감각적인 패키지의 ‘세탁세제’, 키치한 디자인의 ‘홈웨어’ 등 일상 밀착형 상품이 대표적이다. MD 개편 주기도 기존 연 2회에서 분기 단위로 세분화한다. 특히 다음달에는 온라인숍을 추가 오픈한다.

현대백화점 관계자는 “온·오프라인 모든 공간에서 선물 트렌드를 보고 싶을 때 가장 먼저 떠오르는 공간으로 자리 잡을 것”이라고 말했다.