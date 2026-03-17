국내 최대 발달장애인 음악축제 4월 21일까지 예선 접수…9월 1일 본선

[헤럴드경제=고은결 기자] SK이노베이션이 후원하는 ‘제10회 전국 발달장애인 음악축제(Great Music Festival, 이하 GMF)’가 오는 9월 본선 무대를 앞두고 예선 참가단체를 모집한다.

17일 SK이노베이션에 따르면 GMF는 2017년 SK이노베이션의 후원으로 시작해 올해 10회를 맞은 국내 최대 규모의 발달장애인 음악축제다. 발달장애인들이 음악적 재능을 발휘하고 사회와 소통하며 자립 기반을 넓힐 수 있도록 마련됐다. 하트-하트재단이 주최하고 SK이노베이션과 문화체육관광부가 후원하며, 2019년부터는 대상 수상팀에 문화체육관광부 장관상이 수여된다.

예선 접수는 4월 21일까지 하트-하트재단 홈페이지를 통해 진행된다. 클래식 또는 실용음악 분야에서 활동하는 2인 이상의 발달장애인 연주단체라면 누구나 지원할 수 있다. 본선 공연은 9월 1일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린다. 예선을 통과한 6개 팀이 본선 무대에 오르며, 대상 1팀을 포함한 6개 팀에 총상금 2100만 원이 수여된다.

GMF는 지난해까지 누적 290개팀, 약 3000명의 연주자가 참가했으며, 참가팀과 수상팀들은 국내 주요 대학 진학과 취업, 서울시립교향악단 협연, 미국·유럽·남아프리카공화국 초청 공연 등을 통해 활동 중이다. GMF는 2023년 미국 애틀랜타에서 ‘GMF in USA’ 개최에 이어 2024년과 2025년에는 헝가리 부다페스트에서 ‘GMF in Hungary’를 열며 글로벌 음악 축제로서의 기반도 확대하고 있다.

한편 SK이노베이션은 GMF 후원 외에도 발달장애 아동·청소년의 정서적·신체적 발달을 지원하는 사회공헌 활동 ‘해피드림(Happy Dream)’을 운영하고 있다. 임직원 자원봉사를 통해 1:1 매칭 핸드볼 교실, 영화관 체험, 현장체험 학습 지원 등 프로그램을 지속 중이다.

SK이노베이션 관계자는 “GMF는 지난 10년간 발달장애인들이 음악으로 자신을 표현하고 사회와 소통할 수 있도록 돕는 뜻깊은 무대로 자리 잡아왔다”며 “올해도 참가자들이 각자의 가능성을 마음껏 펼치고 한층 더 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.