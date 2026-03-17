T팩토리 성수, 자문단 고객 ‘100명’ 구성 상품∙서비스 기획, 유통까지 고객 목소리 반영 월 1회 정기 미팅, 고객신뢰위와 상시 소통

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤은 지난 16일 T팩토리 성수에서 고객자문단 출범식을 갖고 고객가치 혁신을 위한 활동에 나섰다고 17일 밝혔다.

이날 출범식에는 고객자문단과 안완기 고객신뢰위원장 및 위원, 한명진 SKT MNO CIC장, 윤재웅 Product & Brand 본부장, 이혜연 고객가치혁신실장 등 주요 임원진이 참석했다.

우선 지난해 운영을 시작한 고객자문단은 ‘고객 소통 플랫폼’으로 확대된다. 직장인, 주부, 대학생 등 다양한 직업군과 연령대로 ‘100명’으로 구성됐다. 또 신제품 출시 후 시장 반응 모니터링 등을 위해 운영되는 통상적인 고객자문단과 달리, 고객이 겪는 불편 요소를 정확히 파악해 실질적인 설루션을 제시하는 등 권한도 대폭 강화됐다.

구체적으로 고객자문단은 SKT 임직원들과 함께 상품∙서비스, 마케팅 기획 단계부터 직접 참여해 고객의 요구사항을 전달하는 ‘현장 기반 피드백 체계’를 구축한다. 회사의 고객 신뢰 강화 활동 의견, 고객 반응 전달 등을 통해 제도 개선 방안이나 새로운 아이디어도 제안한다.

특히 고객자문단은 SKT와 월 1회 정기 미팅을 통해, 신규 서비스나 혜택 등에 대한 개선 사항을 논의한다. SKT는 실행 가능성과 기대효과가 높은 아이디어의 경우, 실제 서비스나 마케팅 프로모션에 반영할 방침이다.

자문단 대표 강민구 씨는 “오늘 출범식에 직접 와보니 많은 책임감을 느끼게 됐다”며 “SKT 고객을 대표해서 고객들의 요구사항을 가감 없이 생생하게 전달할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

아울러 고객자문단은 광고 캠페인 체감 효과나 브랜드 호감도 수준 등을 논의하는 소규모 FGI(Focus Group Interview) 활동에도 참여한다. 고객신뢰위원회와 상시 간담회를 통해 SKT에 대한 외부 인식, 고객 신뢰 활동에 대한 시장의 인식, 이에 따른 개선점 등도 점검할 계획이다.

안완기 위원장(전 한국생산성본부 회장)은 “SKT의 신뢰 회복 노력을 고객에게 적극적으로 알리는 ‘앰배서더’ 역할을 자청한 만큼, 고객과 SKT 사이에서 활발한 소통이 이뤄질 수 있도록 최선을 다할 계획”이라고 밝혔다.

한명진 SKT MNO CIC장은 “고객자문단과 고객신뢰위원회와 함께 고객과 사회의 목소리를 경청하고, 이를 경영 전략과 서비스에 적극 반영할 것”이라고 덧붙였다.