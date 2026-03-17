[헤럴드경제=고승희 기자] “당연하게, 돌아와야 할 곳에 돌아왔다.”

그룹 방탄소년단이 완전체로 모여 컴백을 준비하는 앨범 작업기를 담은 다큐멘터리의 예고편이 공개됐다.

17일 소속사 방탄소년단에 따르면 그룹의 공식 사회관계망서비스(SNS)엔 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 작업기를 담은 다큐멘터리 영화 ‘BTS: 더 리턴’(BTS: THE RETURN)의 트레일러가 공개됐다.

방탄소년단의 과거, 현재, 미래를 보여주는 영상에선 지난 월드투어와 전역 현장, 미국 로스앤젤레스에서 송라이팅 세션을 열어 신곡 작업을 하는 장면들이 구성됐다.

멤버들은 “유행하는 것들이 달라지고 계속 똑같은 것을 할 순 없다”, “변화를 주려면 지금밖에 없다”며 오랜만의 컴백을 앞둔 고민을 드러낸다.

그러면서 “우리는 여전히 한국에서 온 촌놈”이라면서 자신들의 정체성과 시작점을 되짚어 본다. 이는 팀의 뿌리를 돌아본다는 신보의 주요 테마와도 맞닿아있다. 여기에 평범한 하루를 즐기는 모습도 함께 담겼다.

특히 이번 트레일러는 한국의 전통 민요 ‘아리랑’을 배경 음악으로 삽입했다. ‘아리랑’의 선율과 “당연하게 돌아와야 할 곳에 왔다고 생각한다”, “저희만이 연출할 수 있는 장면일 수도 있지 않을까?”라는 내레이션이 더해졌다.

‘BTS: 더 리턴’(BTS: THE RETURN)은 오는 27일 넷플릭스에서 공개된다. 이번 작품은 바오 응우옌(Bao Nguyen) 감독이 연출을 맡았다. 그는 넷플릭스 다큐멘터리 ‘팝 역사상 가장 위대한 밤(The Greatest Night in Pop)’으로 2025 그래미 어워드 ‘베스트 뮤직 필름’과 프라임타임 크리에이티브 아츠 에미 시상식 3개 부문에 후보로 지명됐다.