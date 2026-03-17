- 5년간 100억 투입해 쉼터·공원·텃밭 등 주민편의시설 조성

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 방치된 빈집을 정비해 주민 생활공간으로 활용하는 ‘2026년 대전형 빈집정비사업’을 추진하고 있다.

이 사업은 2023년부터 5년간 총 100억원을 투입해 빈집을 매입·정비한 뒤 해당 부지에 주민 쉼터, 주차장, 공원, 텃밭 등 생활편의 공간을 조성해 시민에게 돌려주는 사업이다.

한편, 한국부동산원의 2024년 실태조사 결과 대전의 빈집은 1635호로 전국 광역자치단체 가운데 가장 적은 것으로 나타났다. 또한 지난 2019년 대비 2024년 빈집 수는 무려 2232호가 감소해 광역시 중 가장 큰 감소 폭을 기록했다.

이처럼 빈집 감소 등 긍정적인 지표가 나타나고 있음에도 시는 시민 생활환경 개선을 위한 ‘질적 정비’에 행정력을 집중하고 있다. 빈집이 장기간 방치될 경우 악취와 범죄 등 각종 문제의 원인이 되고 도심 환경 악화로 이어질 수 있기 때문이다.

대전시는 이러한 부작용을 선제적으로 차단하기 위해 최근 3년간 29건의 철거형 정비를 성공적으로 완료했다. 이를 통해 도심 미관을 개선하고 주민 정주 환경과 생활 만족도를 높이는 성과를 거두고 있다.

대전시 관계자는 “앞으로 빈집 정비 사업의 다양한 모델을 발굴해 사업 효과를 높여 나가겠다”며, “쾌적한 도시 주거환경 조성은 소유주들의 적극적인 동참이 있을 때 가능하며 이는 곧 지역의 가치와 개인의 자산 가치를 동시에 높이는 길이 될 것”이라고 말했다.