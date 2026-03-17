RTK 기반 버스 위치, 통합 시스템 기능 고도화 태양광 패널 및 전자 종이 활용, 저전력 BIT 개발

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스는 지난 16일 서울시 용산구 소재 LGU+ 본사에서 공간정보 전문 기업 올포랜드와 ‘차세대 버스정보시스템(BIS)’ 확산을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

이날 행사에는 배준형 LG유플러스 모빌리티사업TF장, 남상관 올포랜드 사업부문장 등 주요 관계자가 참석했다.

올포랜드는 빅데이터 처리, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인 등 주요 기술들을 공간정보와 연결해, 다양한 분야에서 시너지를 창출하는 서비스 기업이다. 지난해에는 LG유플러스와 초정밀측위(RTK) 기술 기반 BIS ‘AI 라이브버스’를 공동 개발했다.

RTK는 지상 기준국과 전용 단말을 연동해, 위치 정보를 센티미터 단위까지 실시간으로 반영하는 기술이다. 또 도로 상황, 날씨, 시간, 과거 도착시간 등을 인공지능(AI)으로 분석해, 도착 예정 시간을 오차 없이 제공할 수 있다. 양사는 업무 협약을 통해 ‘AI 라이브버스’를 고도화하고, 구독형으로 출시할 계획이다.

특히 AI 라이브버스의 경우 실시간 위치 정보뿐만 아니라 연관된 단말기 유지 보수, 운행 현황 통계 산출 등 통합 관리 시스템을 제공한다.

양사는 서비스에 적용된 AI 기능 강화, 통합 관리 시스템 효율 극대화, 새롭게 개발된 RTK 장비 적용 등을 통해 AI 라이브버스를 고도화할 예정이다.

아울러 LG유플러스와 올포랜드는 태양광을 활용해 저전력으로 버스 도착 정보를 제공하는 정류소 BIT 공동 개발에도 나선다.

기존 BIT는 별도 전기 선로 공사와 전자기기를 사용하는 탓에 초기 구축 비용이 많이 들었다. 반면 저전력 BIT는 태양광 패널과 전자 종이(E-paper)를 활용해 선로 공사 및 단말 비용 부담을 낮췄다. 양사는 오는 하반기 BIT 개발을 완료할 방침이다.

나아가 저전력 BIT 구독형 상품 출시, AI 라이브버스와 함께 제공 등도 검토된다. 이외에도 AI 라이브버스에 노선 편집, 버스 운행 관리 기능 등 추가도 이뤄질 전망이다.

배준형 LG유플러스 모빌리티사업TF장은 “RTK 기반 BIS와 저전력 BIT의 확산을 통해 스마트 교통 및 도시 인프라 구축에 앞장서겠다”며 “앞으로도 대중교통 이용 환경 개선을 위해 다양한 기능 및 상품 개발을 지속하겠다”고 말했다.