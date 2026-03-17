19일부터 시안 3종 대상 온‧오프라인 선호도 조사

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군이 지역 관광의 새로운 얼굴이 될 ‘관광캐릭터’ 최종 선정을 위해 오는 19일부터 24일까지 6일간 선호도 조사를 실시한다.

이번 조사는 담양군의 대표적인 자연자원과 소재를 바탕으로 신규 개발된 3종의 기본형 시안을 대상으로, 주민과 관광객의 취향을 적극적으로 반영해 캐릭터를 확정하기 위해 진행된다.

선호도 조사는 데이터의 객관성과 참여의 폭을 넓히기 위해 다각도로 진행된다. 네이버 폼을 활용한 온라인 설문(3.19.~3.22.)을 시작으로 ▷죽녹원, 메타랜드 등 주요 관광지 현장 설문(3.20.~3.22.) ▷12개 읍·면 주민대상 설문(3.19.~3.24.)이 동시에 이루어진다.

디자인의 완성도를 높이기 위해 디자이너 40명을 대상으로 한 전문가 심층 설문도 병행한다.

담양군은 이번 설문 결과를 바탕으로 최종 캐릭터를 확정한 뒤, 본격적인 캐릭터 홍보에 나선다.

4월 중 관광 캐릭터를 활용한 ‘카카오톡 이모티콘’ 제작을 완료하고, 4월 27일부터 30일까지 선착순 무료 배포 이벤트를 진행해 전국적인 인지도를 쌓을 계획이다.

군 관계자는 “대나무와 생태도시 담양의 가치를 유행에 맞게 재해석한 3가지 시안이 준비되었다”며, “주민들이 직접 선택한 캐릭터가 담양 관광의 홍보대사 역할을 톡톡히 할 수 있도록 이번 설문조사에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.