이병훈, 전남광주특별시장 민주당 경선 불참

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선에 출마했던 이병훈 민주당 호남발전특위 수석 부위원장이 지난 16일 경선 불참을 선언했다.

이 부위원장은 이날 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “깊은 고심 끝에 저 이병훈은 이 숨가쁜 깜깜이 경선 열차에서 내리고자 한다”며 전남광주특별시장 민주당 경선 중도하차 의사를 밝혔다.

그는 “특별법이 통과되면서 이번 선거의 판도가 완전히 달라졌지만, 민주당 경선 시계는 새 변수를 고려하지 않은 채 빠르게만 돌아가고 있다”며 “현역이 아닌 후보가 정책으로 유권자를 설득할 시공간이 절대적으로 부족한 상황이 벌어졌다”고 불참 배경을 설명했다.

또 “특별법 통과 전부터 시작된 잦은 여론조사가 편승 효과를 만들었고 그 흐름을 고스란히 안은 채 경선 열차가 달리고 있다”며 “정책 경쟁이 어려운 구조가 됐다”고 토로했다.

그는 “이번 선택은 특정 후보와의 합종연횡을 염두에 둔 결정이 아니라 작금의 정치 현실을 감안해 내린 결정”이라며 “통합특별시의 성공을 위해 정책으로 힘을 보태고 헌신하겠다”고 말했다.

다만 “여러 후보가 도와달라 연락을 해 온 것은 사실”이라며 “(향후 누구를 지지할 것인지는) 통합시장 적임자가 누군지 숙고해 결정하겠으나, ‘이재명 대통령 팔이’ 식 선거운동 하는 후보는 안된다”고 강조했다.

민주당 최고위는 경선 불참 선언과 별개로 이 부위원장에 대해 예비후보자 경선 감산 재검토 요청을 각하한 공관위 결정을 보고 받았다.

이 부위원장은 2012년 총선에서 광주 동구 무공천 결정에 반발해 탈당 후 무소속으로 출마해 경선에서 감산을 받았다.

이개호 의원에 이어 이 부위원장까지 경선 불참을 선언하면서 민주당 전남광주통합특별시장 경선은 6명 체제로 치러지게 됐다.

이날 불참 선언에 앞서 이병훈 부위원장은 중앙당에 연락해 오는 17~18일 전남광주특별시장 예비경선 TV 토론회 일정 조율을 당부, 17일 4인·18일 3인 구도로 치러질 토론회 일정과 방식의 변경 가능성도 예상됐다.

그러나 민주당 선관위는 오는 18일 개최예정인 전남·광주 B조 토론회를 신정훈·정준호 2인으로 진행하고 토론 시간은 기존 90분에서 60분으로 줄이겠다고 합동토론회 공고를 수정했다.

한편 민주당은 오는 19∼20일 권리당원 투표 방식의 예비경선을 통해 본경선에 진출할 후보 5명을 가릴 예정이다.