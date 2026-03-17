16일 美 새너제이서 GTC 2026 개막 젠슨 황 기조연설에 최태원 회장 첫 참석 옆 자리엔 제프 피셔 엔비디아 수석부사장 허태수 GS그룹 회장도 현장에 모습 보여

[헤럴드경제(새너제이)=김현일 기자] 최태원 SK그룹 회장이 16일(미국 현지시간) 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 ‘GTC 2026’ 기조연설 현장을 찾았다.

최 회장은 이날 오전 11시 미국 캘리포니아주 새너제이 SAP센터에서 열린 황 CEO의 기조연설을 직관했다. 양 옆에는 제프 피셔 엔비디아 수석부사장과 곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO)가 앉았다.

가벼운 브라운 재킷에 노타이 차림의 최 회장은 행사 시작 15분 전 입장해 제프 피셔 수석부사장과 악수를 하며 반갑게 인사를 나눴다.

피셔 수석부사장은 지난달 5일 최 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO의 이른바 ‘실리콘밸리 치맥 회동’에도 배석한 인물로 엔비디아의 2인자급으로 분류된다.

최 회장은 황 CEO의 기조연설 시작을 기다리며 곽 사장과 담소를 나누는 모습도 포착됐다. 이 밖에 김주선 SK하이닉스 사장(AI 인프라 담당), 이상락 SK하이닉스 GSM 부문장도 같은 줄에 나란히 자리했다.

최 회장은 황 CEO가 무대에 오르자 관중들과 함께 박수를 보냈다. 이후 대형 스크린에 소개되는 발표 자료들을 유심히 지켜보며 황 CEO의 기조연설에 집중했다.

최 회장의 GTC 참석은 이번이 처음이다. 엔비디아가 실리콘밸리에서 단독 주관하는 기술 콘퍼런스에 국내 4대 그룹 총수가 직접 참석한 것은 전례가 없어 현장에서도 높은 관심을 받았다.

최 회장은 이번 GTC 참석을 계기로 젠슨 황 CEO와 별도 회동을 가질 것으로 예상된다. 이 자리에는 곽 사장 등 반도체 사업을 이끄는 임원진들도 배석할 전망이다.

최 회장과 황 CEO의 만남은 지난달 5일 실리콘밸리 치맥 회동 이후 약 한 달 만이다. 당시 이 자리에는 김주선 사장, 류성수 SK하이닉스아메리카 대표 등 경영진도 동석한 바 있다.

한 달 만에 이뤄진 양사 회동에서는 엔비디아의 차세대 슈퍼칩 ‘베라 루빈’에 들어갈 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 비롯해 여러 개의 저전력 D램(LPDDR)을 묶은 모듈 제품 소캠2(SOCAMM2), 그래픽용 D램(GDDR7), 기업용 스토리지(eSSD) 등 AI 메모리 전반에 걸쳐 양사 협력방안을 논의할 것으로 보인다.

특히 삼성전자가 HBM4를 엔비디아에 가장 먼저 출하하며 본격적인 경쟁 구도가 형성된 만큼 GTC 기간 최 회장의 적극적인 비즈니스가 예상된다.

SK하이닉스는 엔비디아가 요구한 데이터 전송 속도(초당 11.7Gb)를 맞추기 위해 그동안 HBM4의 성능 최적화에 주력해왔다. 최근 작업을 마무리하고 엔비디아의 인증 통과를 기다리고 있다.

삼성전자보다 공급은 늦어지고 있지만 엔비디아와 오랜 기간 구축한 신뢰와 양산 경험을 강점으로 내세우고 있다.

한편, 엔비디아가 주관하는 세계 최대 인공지능(AI) 콘퍼런스 ‘GTC 2026’가 이날 황 CEO의 기조연설을 시작으로 막을 올렸다.

이날 각국에서 찾아온 기업인, 연구원, 개발자, 취재진 등 약 2만명이 SAP센터를 가득 메웠다. 객석에서는 허태수 GS그룹 회장의 모습도 보였다.

허태수 회장은 지난 2020년 취임 이후 유망 스타트업 발굴을 위해 실리콘밸리에 벤처투자사 GS퓨처스를 설립하는 등 최신 AI 기술 동향에 대한 관심이 높은 것으로 유명하다

이번 출장 기간에도 미국 현지 기술 트렌드를 직접 점검하고, 글로벌 빅테크·스타트업 관계자들과 네트워크 확장에 주력할 것으로 예상된다.