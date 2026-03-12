[헤럴드경제=고승희 기자] 10년 전 소년 소녀들을 울렸던 그 소녀들이 돌아온다. 그룹 아이오아이(I.O.I)다.

12일 스윙엔터테인먼트에 따르면 아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 오는 5월 29~31일까지 3일간 잠실실내체육관에서 개최되는 서울 공연을 시작으로 방콕, 홍콩 등 아시아 주요 도시를 순회하는 ‘2026 아이오아이 콘서트 투어 : 루프(I.O.I Concert Tour: LOOP)’를 연다.

이번 콘서트는 아이오아이 데뷔 10주년을 기념, 팬들과 지난 시간을 돌아보고 새로운 추억을 쌓기 위해 마련된 자리다. 2017년 개최된 ‘타임 슬립-아이오아이(Time Slip – I.O.I)’ 이후 약 9년 만에 멤버들이 함께 무대에 오르는 무대다.

연결과 순환의 의미를 담은 콘서트 타이틀 ‘루프’는 끝난 것 같았던 우리의 이야기가 다시 이어진다는 메시지와 함께 팬들과의 재회, 새로운 시작을 상징한다.

아이오아이는 콘서트 투어와 함께 오는 5월 컴백을 앞두고 있다.