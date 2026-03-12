23개 민생 품목 가격·유통 구조 집중 점검 암표 판매 금액 50배까지 과징금 부과

[헤럴드경제=김현경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 13일 시행되는 석유 제품 최고 가격제에 대해 “위기 상황을 틈탄 도를 넘는 가격 인상에 단호히 대응하고, 소비자 부담을 완화”하기 위한 것이라고 밝혔다.

구 부총리는 12일 정부서울청사에서 주재한 민생물가 특별관리 관계 장관 태스크포스(TF) 4차 회의에서 중동 전쟁의 충격에 대응해 “거센 풍랑을 이겨내고 대한민국이 더 멀리, 더 빨리 앞서나갈 수 있도록 전 부처가 비상한 각오로 민생 안정에 총력을 기울이겠다”고 한 뒤 이같이 말했다.

그는 13일 0시부터 정유사의 공급가격 최고액을 ℓ당 보통 휘발유는 1724원, 자동차용 경유는 1713원, 실내 등유는 1320원으로 지정하되 중동 상황과 유가 동향 등을 면밀히 살펴 2주 단위로 최고가격을 재지정한다고 설명했다.

아울러 “최고가격제를 빌미로 물량 반출과 판매를 기피하는 부정행위를 방지하기 위해 매점매석 금지 고시도 함께 시행한다”며 “정유사는 수급 불안이 없도록 충분히 공급해야 하고, 주유소는 정당한 사유 없이 판매를 기피해서는 안 된다”고 당부했다.

구 부총리는 “매점매석 신고센터 운영 및 철저한 현장 단속을 통해 최고가격제를 안착시키고, 법 위반 행위 적발 시 시정 명령, 형사 처벌 등 엄정 대응하겠다”고 강조했다.

이어 공정위가 돼지고기, 밀가루, 전분당 등의 담합 행위를 제재하고 교복, 석유제품, 장례식장 관련 불공정 행위를 조사하는 것을 거론하면서 “법 위반이 확정된 업체에는 역대급 과징금을 부과하고, 신속하고 엄정한 수사도 병행하겠다”고 덧붙였다.

또한 정부가 쌀, 돼지고기, 계란, 의약품 등 23개 민생 품목의 가격과 유통 구조를 집중 점검하겠다고 밝혔다.

아울러 암표 판매 행위를 특별단속하고 판매 금액의 50배까지 과징금을 부과하는 등 암표 처벌을 강화하도록 관련 법령을 개정하겠다고 예고했다.