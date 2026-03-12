‘민생물가 관계장관 TF’서 암표단속 방안 발표 의심 사례 경찰 수사 의뢰…민관 협력 활성화

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부가 공연·스포츠 분야 암표 근절을 위해 단속을 강화하고, 민관 협업을 통한 예방에 힘쓰겠다고 밝혔다.

김영수 문체부 1차관은 12일 오후 7시 정부서울청사에서 열린 ‘민생물가 특별관리 관계장관 TF’에서 이 같은 내용의 암표 특별 단속 및 근절 방안을 발표했다. 김 차관은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽이 열리는 이탈리아를 방문 중인 최휘영 문체부 장관을 대신해 참석했다.

문체부는 공연·스포츠 분야 암표 신고센터를 통해 적극 대응에 나선다. 그동안 한국콘텐츠진흥원과 한국프로스포츠협회에서 자체적으로 운영하던 암표 신고센터는 8월 28일 개정 ‘공연법 및 국민체육진흥법’ 시행에 맞춰 법정 기관으로 승격된다.

암표 신고센터에 예매번호 등이 포함된 유효 신고건이 접수되면 예매처에 수시로 통보하고 조치를 요청할 예정이다. 신고 내용에 따라 자체 발권 취소를 유도하거나 티켓 발권 취소 등의 조치를 하기로 했다.

공연 성수기나 프로야구 한국시리즈 등 암표가 성행하는 시기에 적극 신고자에게 문화상품권, 기프티콘 등 인센티브를 부여하는 방안도 추진한다.

또 그동안 제목, 본문 등 텍스트 중심으로 이뤄졌던 암표 모니터링을 이미지 정보까지 수집하는 방식으로 확대한다. 단속을 피하기 위해 암표 거래 사이트에 사진만 올리는 신종 수법을 적발하기 위한 조치다.

특히 자동·반복 입력프로그램(매크로) 사용이 의심되는 온라인 게시글은 경찰청에 수시 공유하고, 예매번호 정보가 포함된 게시글은 예매처에 통보할 방침이다.

지난 9일 문체부는 오는 21일 서울 광화문 광장과 다음 달 9∼12일 고양 종합운동장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 공연 티켓을 과도한 웃돈을 얹어 다수 판매하려 한 4건의 게시글을 경찰에 수사 의뢰한 바 있다.

문체부는 또한 지난 5일 출범한 ‘민관 합동 공연·스포츠 암표 방지 협의체’를 통해 주요 정보를 공유하고 협력을 강화한다.

협의체에는 문체부, 공정거래위원회, 경찰청 등 관계 부처를 비롯해 주요 입장권 예매처 5곳, 주요 중고 거래 플랫폼 4곳, 프로스포츠협회, 한국야구위원회, 한국대중음악공연산업협회, 한국음악콘텐츠협회, 국민체육진흥공단, 한국콘텐츠진흥원 등 18개 관계 기관이 참여했다.

문체부는 협의체를 통해 예매 단계에서의 부정행위 사전 차단, 플랫폼 사업자의 상시 모니터링, 수사기관과의 신속한 정보 공유, 대국민 홍보 등을 수행할 예정이다.