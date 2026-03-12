“당 변화 없어…‘혁신선대위’ 요구”

[헤럴드경제=김현경 기자] 오세훈 서울시장이 6·3 지방선거에 참여할 것이라면서도 국민의힘 지도부의 ‘윤 어게인 청산’ 실천이 기대에 미치지 못한다며 12일 경선 후보 등록을 못 한다고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표를 중심으로 한 현 지도부가 의원총회의 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연) 결의에도 불구하고 중도·부동층을 끌어안으려는 가시적 변화 움직임을 전혀 보이지 않는 가운데, 그는 현재 당의 간판 얼굴로는 이길 수 없다고 보고 ‘혁신선대위’ 출범을 요구했다.

오 시장은 이날 오후 중구 더플라자호텔 서울에서 개최된 ‘2026 하이서울기업 사업설명회’ 직후 기자들을 만나 “송구스럽게도 선거 참여 경선 등록, 공천 등록하는 것을 오늘은 못 한다”고 말했다.

그는 지난 9일 국민의힘이 긴급 의원총회를 열어 ‘절윤’ 결의문을 발표한 것을 언급하며 “그 이후 실천이 중요하다는 말씀을 어제 아침에도 드렸는데 실현 단계에 들어가는 조짐이 전혀 발견되지 않고 있다”고 지적했다.

이어 “오늘 아침 당 대표가 윤리위 활동의 진도를 더 이상 나가지 않는 방향으로 정리하신 것으로 아는데, 그 정도 가지고는 노선 전환에 해당한다고 보기 어렵다”고 평가했다.

오 시장은 “장동혁 대표를 만난 자리에서도 노선 전환과 노선 전환을 실감할 수 있는 인적인 변화가 필요하다는 말씀과 함께 이른바 ‘혁신선대위’를 조기 출범시키는 것이 가장 좋은 해법이 될 수 있겠다는 취지의 말씀을 전달드렸고, 이후에도 강조했다”고 말했다.

이어 “그 부분에 대해서 (장 대표가) 조금도 채택한다거나 그 방향으로 실행하려는 노력의 조짐조차 아직 발견하기 어렵다”며 “물론 당의 공천 스케줄이나 절차를 존중해야겠지만, 저로서는 그런 변화가 전혀 이뤄지지 않은 상태에서 등록하는 것은 자제할 수밖에 없다고 판단했다”고 설명했다.

국민의힘은 극우 보수 세력과 절연하지 못할 경우 서울을 비롯한 수도권뿐만 아니라 전국 대부분 지역에서 패배가 예상된다는 관측이 나오고 있다.

오 시장은 자신이 선거에 불출마하는 것 아니냐는 일각의 관측에 대해선 ‘억측’이라고 일축하며 “선거에 참여할 것”이라고 분명히 했다.

그러면서 “수도권에서 선거를 치를 수 있으려면 이러한 전제 조건은, 바탕은 마련해야 뛸 수 있다는 것”이라고 강조했다.