조폐공사와 감사 전문성 강화 업무 협약 체결

[헤럴드경제=배문숙 기자]한국전력 감사실이 인공지능(AI)와 정보기술(IT)을 기반한 공공부문 역량 고도화를 위해 12일 한국조폐공사 감사실과 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 감사업무 협약은 전력 공급, 화폐 제조 등 국가 경제의 핵심 분야를 담당하고 있는 공기업 간 감사업무에 대한 이해를 높이고, 긴밀한 상호협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

업무협약을 통해 양 기관은 ▷감사 전문성 및 품질 향상을 위한 정보·기술 교류 ▷내부통제 및 부패예방 역량 강화를 위한 실무회의 운영 ▷ AI·빅데이터 최신 IT 기술을 활용한 감사사례·기법 공유 등 다양한 분야에서 상호 협력키로 했다.

한전은 “양 기관은 앞으로도 후속 실무회의를 통해 감사사례 상호 제공, AI기반 감사 기법 공유 등 업무 교류를 실효성 있게 추진할 것”이라며 “내부통제 강화를 위한 구체적인 협력과제를 지속적으로 발굴해 나갈 계획”이라고 설명했다.

전영상 한전 상임감사위원은 “공공기관 간 감사역량을 결집해 급변하는 감사환경에 효과적으로 대응하고 감사 품질과 효율을 높여 국민이 체감하는 투명하고 공정한 공공감사 구현에 기여하길 기대한다”고 말했다.