시장 질서 확립·주주 권한 존중·시장 혁신·접근성 제고 등

[헤럴드경제=김현경 기자] 이재명 대통령이 금융당국 수장과 기관·개인 투자자들을 만나 자본시장 안정과 개혁 방안을 논의한다.

강유정 청와대 대변인은 오는 18일 이 대통령 주재로 ‘자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회’가 개최된다고 12일 밝혔다.

‘위기에 강한, 국민이 믿는 자본시장’이라는 슬로건 아래 열리는 간담회에는 이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장, 코스닥·코넥스 상장기업과 기관투자자, 청년 등 개인투자자들이 참석하며 KTV로 생중계된다.

강 대변인은 “최근 중동 상황에 따른 금융시장 변동성 대응 방안을 점검하는 한편 위기를 기회로 삼아 자본시장의 근본적인 체질 개선 방안을 논의하고 개혁 과제를 속도감 있게 추진하기 위해 마련됐다”고 설명했다.

간담회에서는 자본시장의 체질을 개선하기 위한 4대 개혁 방안이 보고될 예정이다.

여기에는 시장 질서 확립을 통한 신뢰 회복 방안, 주주들의 권리를 존중하고 확대하기 위한 방안, 자본시장 혁신 방안, 국민 접근성을 높이기 위한 방안 등이 포함된다고 강 대변인은 설명했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 4대 개혁 방안의 세부 내용을 자세히 보고 받은 것으로 전해졌다.