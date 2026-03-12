2029년 본사·연구소 이전 완료하면 300명 이상 전문 인력 하남 위례신도시에 상주 이현재 시장 “첨단 산업 생태계를 보다 견고히 하는 중요한 계기가 되기를 기대한다”

[헤럴드경제=박준환 기자]하남시가 12일 ㈜이글루코퍼레이션(대표 이득춘)과 본사 이전을 위한 업무협약을 체결, AI 특화도시 조성을 위한 협력 기반을 공식화했다.

이번 협약은 기업 인프라가 상대적으로 부족했던 위례신도시 지역에 들어서는 첫번째 중견기업 본사 사례라는 점에서 지역 가치를 높이는 중대한 변곡점이 될 전망이다.

㈜이글루코퍼레이션은 정보보안 전문 업체로, 안랩 등과 함께 ‘대한민국 5대 보안 솔루션 기업’으로 꼽히는 회사다. 공공기관과 금융기관, 대기업 등 다양한 분야에서 사이버 보안을 책임져 온 기업으로, 우리 일상과 사회의 디지털 안전을 지키는 기술을 개발해 왔다.

특히 인공지능(AI) 기술이 조직 전반에 내재화된 인공지능 전환(AX) 흐름을 주도하며, 보안 산업 전반에 AI 기술을 구체화하는 원천기술을 보유하고 있다. 이를 바탕으로 자율형 보안운영센터(Autonomous SOC) 구축에 최적화된 솔루션과 서비스를 제공해 기업의 비즈니스 환경과 업무 방식의 혁신을 가속화하고 있다.

2029년 본사 및 연구소 이전을 완료하면 300명 이상의 전문 인력이 하남시에 상주하게 된다.

하남시는 이같은 우량 기업이 낯선 환경에서도 안정적으로 안착할 수 있도록 행정 지원의 패러다임을 완전히 바꾼다.

그 핵심인 지자체 최초 ‘기업 매니저’ 제도는 기업 유치부터 정착까지 전 과정을 책임지는 파격적인 시스템이다. 기존의 PM(Project Manager) 제도를 대폭 강화하여 교통과 건축 등 각 분야 전담 직원을 배치하고, 기업이 겪을 수 있는 모든 행정 절차를 원스톱으로 해결해 불필요한 규제와 시간을 대폭 줄여준다는 방침이다.

이러한 밀착 지원은 하남시가 구상하는 거대 AI 생태계 조성의 든든한 밑거름이 될 전망이다. 이번 이전은 하남시에 들어설 3조원 규모의 교산 AI 혁신 클러스터 조성 사업과 연계돼 향후 AI 산업 생태계 형성과 첨단기업 집적 효과를 더욱 가속화할 것으로 기대된다.

공격적인 기업 유치 행보는 이미 구체적인 수치로도 증명되고 있다. 하남시는 지난 4년간 ㈜이글루코퍼레이션을 포함해 총 13개의 유망 기업을 끌어들이며 누적 투자액 1조원 돌파라는 금자탑을 쌓았다. 이를 통해 약 2500개의 일자리 창출이 가시화되었으며, AI 테크 분야 선도 기업들이 몰려들면서 청년들이 선호하는 고급 기술 인력 중심의 고용 시장도 활발하게 열리고 있다.

협약식에 참석한 이득춘 ㈜이글루코퍼레이션 대표는 “창립 27년 차를 맞이해 본사 이전을 두고 깊은 고민이 있었으나, 이현재 시장께서 직접 진행한 시정 비전 프레젠테이션을 듣고 하남이 최선의 선택이라는 확신을 얻었다”고 밝혔다.

그러면서 “하남 위례신도시는 서울이나 진배없는 훌륭한 입지를 갖추고 있다”며 “해외 수출을 지향하는 우리 기업에 위치는 매우 중요한 요소인 만큼 하남에서의 성장이 다른 IT 기업들의 진출을 이끄는 기폭제가 될 것”이라고 강조했다.

이현재 시장은 “기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성하는 것이 곧 시민의 삶의 질을 높이고 도시의 경쟁력을 키우는 핵심”이라며 “이번 ㈜이글루코퍼레이션 본사 이전이 하남시의 첨단 산업 생태계를 보다 견고히 하는 중요한 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

이어 “기업 매니저 제도를 통해 현장의 어려움을 선제적으로 살피고, 교산 AI 클러스터와 연계해 하남을 대한민국 AI 산업을 대표하는 도시로 만들어 가기 위한 행정적 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

시는 앞으로도 현장 맞춤형 지원 시스템을 강화하여 첨단 산업과 양질의 일자리가 선순환하는 지속 가능한 경제 도시를 실현해 나갈 계획이다.