결산배당 30억·특별배당 82억…전년比 3.75배 200억원 규모 자사주 취득…보통주∙우선주 포함

[헤럴드경제=김진 기자] 남양유업이 310억원 이상의 주주환원 패키지를 추진한다. 배당성향을 끌어올려 주주들이 배당소득 분리과세 혜택을 누릴 수 있도록 하고, 전 오너 일가의 공탁금을 활용한 특별배당을 추진한다. 200억원 규모 자사주(보통주·우선주) 취득도 진행한다.

남양유업은 12일 이사회를 열고 결산배당과 특별배당 등 약 112억원의 배당안을 오는 27일 정기주주총회 안건으로 상정하기로 결의했다고 밝혔다.

이번 사업연도 결산배당 규모는 약 30억원이다. 배당성향은 42.25%로, 지난해 배당액 약 8억원에 비해 크게 늘었다. 이번 사업연도 영업이익이 흑자로 돌아서는 등 경영 실적이 개선되면서 주주와 성과를 나누고, 배당소득 분리과세 혜택을 받을 수 있도록 조세특례제한법상 요건을 고려해 배당 규모를 결정했다.

특별배당도 추진된다. 앞서 홍원식 전 회장 일가는 횡령·배임 등 혐의로 재판받는 과정에서 회사 측에 피해 변제 공탁금으로 약 82억원을 맡겼다. 회사는 이 금액 전체를 주주에게 환원하겠다는 계획이다.

남양유업 측은 “공탁금은 전 오너 일가의 위법 행위로 발생한 회사 및 주주의 피해를 변제받기 위한 것”이라며 “취지를 고려할 때 주주에게 환원하는 것이 과거 ‘오너 리스크’로 훼손된 기업 가치를 회복하고 주주 신뢰를 되찾는 길이라고 판단했다”고 했다.

이와 함께 남양유업은 이날 200억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결했다고 공시했다. 취득 대상은 보통주 32만2476주, 우선주 11만7312주다. 각 주식의 발행주식 총수 대비 동일한 비율의 수량이다. 취득한 자사주는 원칙적으로 전량 소각한다. 남양유업 측은 “주가 안정과 주주가치 제고를 위한 자본 운용 차원”이라고 설명했다.

남양유업이 계속해서 자사주 취득 및 소각을 시행하면 유통주식 수와 거래량이 감소할 수 있다. 이와 관련해 최대주주인 한앤코유업홀딩스 유한회사는 지분율이 현행 수준으로 유지되도록 자사주 취득 비율에 비례해 보유 주식 일부를 시장에서 매도할 계획을 통지했다.