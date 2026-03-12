[헤럴드경제=박병국 기자]서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 주민과 함께 관악의 숨은 매력을 찾아가는 ‘2026년 마을관광해설사 도보투어’를 운영한다고 12일 밝혔다.

‘마을관광해설사 도보투어’는 전문 해설사의 깊이 있는 안내를 받으며 관악구 곳곳의 수려한 숲길과 정겨운 골목길, 역사적 가치가 높은 문화 자원을 탐방하는 프로그램이다.

바쁜 일상에 지친 구민들에게 도심 속 휴식과 마을 이야기를 선사하는 힐링형 관광 콘텐츠다. 주민 누구나 무료로 참여할 수 있는 것이 특징이다.

올해 운영되는 도보투어는 총 4가지 특색 있는 코스로 구성됐다. 세부 코스는 ▷낙성대 일대의 명소를 탐방하는 ‘강감찬 10리길’ ▷서울대 내 민주화 운동의 발자취를 따라가는 ‘관악 민주주의 길(서울대 중심)’ ▷박종철 거리를 중심으로 민주주의의 가치를 되새기는 ‘관악 민주주의 길(대학동 중심)’ ▷삼성산 성지를 거닐며 마음의 평온을 찾는 ‘숨길, 쉼길, 순례길’이다. 특히, 삼성산 성지의 ‘숨길, 쉼길, 순례길’ 코스는 2018년도에 아시아 최초 교황청 공식 순례지로 선포가 된 곳이다.

도보투어는 3인 이상의 단체라면 누구나 신청할 수 있다. 특히 참가자의 연령대나 별도 요청 사항에 맞춰 코스와 소요 시간을 유연하게 조정하는 맞춤형 서비스도 제공한다.

박준희 구청장은 “마을관광해설사 도보투어는 우리가 미처 알지 못했던 지역의 가치를 재발견하는 소중한 시간이 될 것”이라며, “많은 주민이 관악의 숲과 골목을 누비며 진정한 쉼과 활력을 얻어가길 바란다”라고 말했다.