[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구(구청장 진교훈·사진)는 취약계층의 반려동물 위탁보호비를 지원한다.

지원 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 법정 한부모 가족 등 취약계층이다. 돌봄 부담을 줄여 반려동물 유실·유기를 방지하기 위해 1인 가구까지 지원을 확대했다.

취약계층은 마리당 최대 10일, 1인 가구는 예산의 효율적 운영과 연중 균등 배분을 위해 상·하반기 각 5일씩 연간 최대 10일 지원된다.

위탁 보호비는 체중에 따라 차등 지원되며, 반려견은 1일 기준 ▷4㎏미만 3만 원 ▷4~204㎏ 4만 원 ▷20㎏ 이상 5만 원이다. 반려묘는 체중과 관계없이 1일 5만 원이다. 반려견은 동물등록을 해야 지원 가능하다.

위탁 장소는 시온동물병원, 퍼피파파, 아몽 애견토탈케어 유치원 총 3개소다. 모두 동물위탁관리업 등록을 마친 전문 위탁업체로 안전한 위탁관리 서비스를 제공하고 있다.

위탁을 원하는 주민은 방문 전 업체에 전화 문의 후 신분증, 취약계층 증빙서류, 동물등록증 등을 지참해 방문하면 된다.