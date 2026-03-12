[헤럴드경제=정석준 기자] 나경원 국민의힘 의원은 12일 ‘이재명 대통령 관련 사건 공소 취소 거래설’에 대해 “친명·친청, 볼썽사나운 집안싸움이 참으로 목불인견”이라고 말했다.

나 의원은 이날 페이스북에서 “하지만 그 혼돈의 뿌리는 결국 ‘이재명 죄지우기’다. 그걸 이유로 삼권분립, 사법독립, 온나라 시스템을 파괴하고 있다”며 “대통령이 빈대 잡자고 초가삼간 태우지 말라고 했다는데 이재명 죄지우기야 말로 ‘대통령 죄라는 빈대’를 잡으려 ‘대한민국 사법 체계라는 초가삼간’을 통째로 태우는 꼴”이라고 밝혔다.

정성호 법무부 장관에게는 “공소취소 거래가 아니라면 고소하라”며 “민주당은 평소 ‘가짜뉴스’라면 자다가도 벌떡 일어나 징벌적 손해배상을 외치던 집단 아닌가”라고 주장했다.

이어 “대통령의 측근이 검찰에 공소 취소 메시지를 보냈다는 주장이 사실이 아니라면, 민주당은 왜 침묵하는가”라며 “당 지도부 역시 이것이 음모론이라며 김어준과 해당 매체를 즉각 고발하라”고 덧붙였다.

그러면서 “고발하지 못한다면, 그것은 곧 이 ‘거래설’이 내밀한 사실임을 자인하는 것”이라며 “이재명 대통령도 지금 당장 민주당에 ‘나와 관련된 사건의 공소 취소 시도를 중단하라’고 엄중히 경고하라. 대통령이 침묵할수록 ‘공소취소 거래’는 기정사실이 될 것”이라고 강조했다.