[헤럴드경제=정석준 기자] 이성권 국민의힘 의원은 12일 이른바 ‘이재명 대통령 관련 사건 공소 취소 거래설’에 대해 “그동안 민주당이 검찰에 대해 보인 태도를 보면 이런 일은 백번은 벌이고도 남는다는 게 많은 국민의 시각”이라고 말했다.

이 의원은 이날 페이스북에서 “더불어민주당이 이재명 대통령 사건의 ‘공소 취소 거래설’을 ‘음모’라 규정하면 국민은 ‘그렇구나’ 해야 하나”며 “‘음모’의 진원이 ‘민주당 상왕’이라 불리는 김어준씨 유튜브 방송이란 점에서 민주당의 주장은 어색하다”고 밝혔다.

이어 “알다시피 김어준씨는 민주당 편에서 각종 음모론을 제기하며 보수 정권과 정당을 공격했고, 민주당은 근거도 없는 그의 황당한 주장에 편승해 국정조사와 특검을 요구하며 정쟁을 키웠다”며 “광우병 괴담, 천안함 자폭, 사드 전자파, 부정선거(대선 개표 조작), 오세훈 시장 생태탕 의혹, 청담동 술자리, 후쿠시마 오염수 방사능 괴담 등 그간 민주당은 김어준씨의 근거 없는 ‘음모론’을 이용해 국가의 혼란을 키우고 국민을 속여왔다”고 덧붙였다.

또한, “그러나 이번엔 김어준씨의 말을 ‘음모’라 주장한다”며 “근거 없는 허위주장으로 국가 혼란만 야기한 김씨의 주장을 믿지 않는다. 그러나 김씨 음모론에 편승해 온 민주당이 김씨의 이번 주장을 ‘음모’로 치부하는 것은 믿기 어렵다”고 주장했다.

그러면서 “민주당은 이미 공개적으로 이 대통령 공소 취소를 위한 행동을 하고 있다”며 “이 대통령 죄를 없애려 국가 사법체계를 바꿨고, 이것도 모자라 관련한 모든 사건을 지우겠다며 민주당 의원 105명이 공소 취소 모임을 만들고 실행에 나서려 한다”고 말했다.

이 의원은 “김씨 주장이 ‘음모’라 할지라도 민주당이 이 대통령 관련죄를 없애려는 이 황당한 행태는 분명 ‘사실’”이라고 강조했다.