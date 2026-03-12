[헤럴드경제=나은정 기자] 스크린 골프장에서 상대방의 음료에 약물을 타 집중력을 떨어뜨리고 스크린까지 조작해 수천만원을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 사기와 마약류관리법 위반 혐의로 일당 9명을 검거해 이 중 2명을 구속 송치하고, 7명은 불구속 송치했다고 12일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 수도권 일대 스크린 골프장에서 피해자와 내기 골프를 하면서 음료에 몰래 향정신성의약품을 타 집중력을 떨어뜨린 뒤 판돈을 챙긴 혐의를 받는다. 또 피해자가 공을 치기 직전 리모컨을 이용해 원격으로 스크린 방향을 바꿔 승부를 조작한 혐의도 있다.

피해자는 내기 골프 중 무기력함을 느끼는 등 신체 이상 반응과 함께 평소보다 저조한 게임 결과가 반복되자 동영상을 촬영해 경찰에 제보했다.

범행은 조직적이고 계획적이었다. 일당은 매번 공범 3~4명이 같이 게임에 참여해 한 명이 시선을 유인하면 다른 이가 피해자의 음료에 몰래 약물을 타거나 미리 약물을 탄 컵으로 바꿔치기하는 등 역할을 분담했다.

이들은 불면증 등을 이유로 처방받은 향정신성의약품을 범행에 사용하고, 스크린골프 기기에 USB 수신기를 미리 설치해 피해자가 공을 치기 위해 고개를 돌리는 순간 화면 방향을 바꾸기도 했다.

이들은 골프 동호회 모임 등에서 재력이 있어 보이는 이들을 물색해 피해자에게 접근한 것으로 조사됐다. 2024년 12월부터 약 3개월 동안 10차례 범행을 통해 약 7400만원에 달하는 피해를 입혔다.

경찰은 ““내기 도박 특성상 ‘본전 찾기’ 심리를 가지게 되면서 피해가 일회성에 그치지 않고 반복됐다”며 추가 피해 여부를 계속 수사하고 있다고 밝혔다.

경찰은 친목 도모를 빙자한 과도한 내기 스포츠가 범죄의 표적이 될 수 있다며 각별한 주의를 당부했다.