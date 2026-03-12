경북도 글로벌 비즈니스 도시 도약 목표 EY컨설팅의 공공사업 자문 역량 제공

[헤럴드경제=박지영 기자] EY한영의 컨설팅 조직인 EY컨설팅은 경상북도와 현장중심의 통합 경제정책 추진을 위한 지식파트너십 결성 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

협약식은 지난 11일 경상북도 안동시 경상북도청에서 진행됐다. 김정욱 EY컨설팅 대표, 최영하 EY컨설팅 파트너, 양금희 경북도 경제부지사, 홍인기 경북도 경제혁신추진단장을 비롯한 주요 관계자들이 참석했다.

경상북도는 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 성공적으로 개최하며 입증한 역량을 바탕으로 글로벌 비즈니스 거점으로 거듭난다는 목표다. 이를 위해 글로벌 컨설팅펌인 EY컨설팅과 손을 잡았다.

양 기관은 현장중심의 경제 기획 체계를 강화하고, 신사업 육성을 위한 전략과 세부 실행 계획을 마련할 계획이다. 또 사업 발굴 및 추진에 대한 자문을 제공해 실질적인 지역 발전을 견인할 방침이다. ▷국가균형발전 전략 제안 ▷경북도 권역별 신산업 육성 ▷법·제도 개선 과제 발굴 및 정책 제안 ▷투자유치 전략 및 세부 실행계획 수립 ▷정책펀드(국민성장펀드, 지역 활성화 투자펀드 등) 네트워크 확대 ▷국제행사 개최 및 기획 등에 대해 긴밀히 협력할 예정이다.

EY컨설팅은 공공사업 자문 경험을 기반으로 경북도의 신산업 전략이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 추진 체계 구축을 지원한다. 지역 활성화를 위한 정책펀드 조성 및 네트워크 확대에 협력해 경북도의 투자 환경을 글로벌 수준으로 끌어올린다.

김정욱 EY컨설팅 대표는 “지역경제의 지속 가능한 성장은 현장에 기반한 실행력 있는 전략에서 출발한다”며 “EY컨설팅이 보유한 글로벌 비즈니스 인사이트와 공공 부문의 컨설팅 노하우를 바탕으로 경북도가 국가균형발전의 선도 모델로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

양금희 경북도 경제부지사는 “지방정부의 경제, 산업, 투자정책은 민간기업의 시각에서 기획되고 실행되어야 한다”며 “민간과 공공을 아우르는 EY컨설팅과의 지식파트너십이 경북도의 정책 역량 향상과 지역 발전의 중요한 전환점이 되길 바란다”고 말했다.