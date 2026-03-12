[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘키키(KiiiKiii)’가 신곡 ‘404(New Era)’로 데뷔 이래 첫 월간 차트 정상에 올랐다.

12일 써클차트에 따르면 키키는 미니 2집 타이틀곡 ‘404(New Era)’로 2월 월간 디지털 차트와 스트리밍 차트 1위에 이름을 올리며 2관왕을 기록해 데뷔 첫 월간 차트 1위를 차지하는 쾌거를 이뤘다.

이들은 앞서 7주 차부터 9주 차까지 3주 연속 두 차트 정상을 지키며 탄탄한 음원 파워를 입증한 바 있다.

국내 주요 음원 플랫폼에서도 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. ‘404(New Era)’는 멜론, 벅스, 지니, 바이브, 플로, 애플 뮤직, 유튜브 뮤직, 스포티파이 코리아 등 각종 차트에서 상위권을 유지하며 장기 흥행의 기반을 다지고 있다.

‘404(New Era)’는 UK 하우스와 개러지 사운드가 어우러진 중독성 강한 비트 위에 멤버들의 다채로운 보컬과 래핑이 더해진 곡이다. 특히 웹페이지 오류 코드 ‘404’를 ‘좌표 밖의 자유’라는 콘셉트로 재해석한 키키 특유의 유쾌함이 ‘젠지 감성’을 자극하며 이목을 끌었다. 이에 다양한 아티스트와 크리에이터들이 참여한 ‘404(New Era)’ 챌린지가 이어지고 있으며 SNS 내 배경 음악으로 사용되거나 손을 뻗는 안무를 활용한 밈(meme)까지 확산되며 다방면에서 흥행 열기를 이어가고 있다.

한편 키키는 앞으로도 다양한 활동과 콘텐츠를 통해 팬들과 꾸준히 소통할 예정이다.