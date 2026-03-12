개원 20주년 맞아 무료급식 봉사활동으로 지역사회 ‘상생 가치’ 실현

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] KMI한국의학연구소(이사장 이광배, 이하 KMI)는 여의도검진센터 개원 20주년을 맞아 지역사회 나눔 활동의 일환으로 무료급식 봉사활동을 진행했다고 12일 밝혔다.

KMI 여의도검진센터는 2006년 3월 10일 개원했으며, KMI가 전국에 설립한 8개 검진센터 중 여섯 번째로 개원한 센터다.

여의도검진센터는 지난 20년 동안 총 311만 명 이상의 검진을 수행했으며, 암 등 중증 질환 6천여 건을 발견하는 등 국민 건강 증진에 기여해 왔다.

KMI는 2000년대 들어 건강검진 대중화를 목표로 검진 인프라 확대에 나섰으며, 여의도검진센터 개원을 통해 금융·정치·언론 기관이 밀집한 여의도 지역의 건강검진 수요에 대응해 왔다.

특히 기업 고객을 위한 패키지형 종합검진 프로그램을 도입해 단순한 검진 항목 나열이 아닌 건강관리 설계를 기반으로 한 맞춤형 검진 서비스를 제공해 왔다. 기업 구성원의 특성을 고려해 검진 범위와 결과 제공 방식, 상담 프로그램까지 체계적으로 설계한 것이 특징이다.

현재 여의도검진센터는 종합검진, 일반검진, 특수검진, 채용검진, 예방접종 등 다양한 건강관리 서비스를 제공하고 있으며, 31명의 전문 의료진과 230여 명의 전문 인력이 근무하고 있다. 또한 최첨단 의료장비를 바탕으로 검진 예약부터 결과 상담과 사후관리까지 이어지는 원스톱 건강관리 서비스를 운영하고 있다.

KMI는 여의도검진센터 개원 20주년을 기념해 지난 3월 3일 서울 영등포구 광야홈리스센터에서 무료급식 봉사활동을 진행했다. 이번 봉사활동에는 여의도검진센터 임직원 20여 명이 자발적으로 참여해 노숙인과 쪽방 주민 등 지역 취약계층을 위한 배식 봉사를 실시했다.

이날 임직원들은 점심시간을 활용해 식사와 간식을 준비하고 직접 배식에 참여했으며, 설거지와 뒷정리까지 함께하며 따뜻한 나눔의 시간을 이어갔다.

이광배 KMI 이사장은 “여의도검진센터는 지난 20년 동안 국민 건강 증진과 건강검진 서비스 발전을 위해 노력해 왔다”며 “앞으로도 전문적인 건강검진 서비스 제공과 함께 지역사회와 상생하는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

KMI한국의학연구소는 1985년 설립된 건강검진기관으로 현재 서울 3곳(광화문, 여의도, 강남)과 지역 5곳(수원, 대구, 부산, 광주, 제주) 등 전국 8개 지역에서 건강검진센터를 운영하고 있으며, 질병의 조기발견과 예방, 국민건강 증진을 위한 활동과 더불어 다양한 사회공헌사업을 펼치고 있다.