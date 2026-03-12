[헤럴드경제=장연주 기자] 1억5000만엔(약 14억원)의 금융자산을 모아 ‘조기 은퇴’를 선언했던 일본의 45세 남성이 1년 만에 회사원으로 되돌아간 것으로 전해졌다. ‘일하지 않는 가장’에 대한 일본 사회의 부정적 시선을 견디기 어려웠다는 것이 그 이유다.

일본 금융 전문지 ‘더 골드’ 온라인판은 11일(현지시간) 14억원대 금융 자산을 보유한 40대 남성 A씨의 사연을 전했다.

그는 사회 초년생 시절부터 경제적 자유를 소망했으며, 평소 검소한 삶을 살면서 주식, 신탁 등 금융 자산에 치열하게 투자해 40대 중반에 약 14억원에 달하는 자산을 축적했다.

아내와 초등학생 자녀 2명과 함께 살고 있는 A씨는 직장없이 보유한 자산 수입만으로 먹고 사는 것이 가능하다고 보고, 회사를 그만뒀다.

하지만 약 1년 만에 그는 다시 일자리를 구해 회사원으로 일하고 있다.

그는 매체와의 인터뷰에서 “회사원 생활을 좋아했던 적은 한번도 없다”며 “조기 은퇴 후 처음에는 정말로 해방감이 있었다. 자유롭게 산책을 하거나 커피를 마시며 자유를 체감했다. 그런데 그런 생활이 쉬운 것만은 아니었다”고 토로했다.

가장 큰 문제는 사회적 시선이었다.

그가 평일 오후 티셔츠 차림으로 슈퍼마켓에 쇼핑하러 가면 이웃들이 의혹 어린 시선으로 노려봤다.

아이는 “아빠는 왜 회사에 가지 않느냐”고 물었다.

A씨는 “자영업을 하고 있다”며 둘러댔지만, 시간이 흐르면서 스트레스가 쌓이기 시작했다.

이에 집 근처 카페에서 아르바이트하기로 했지만, 아내는 “근처에 사는 학부모와 마주칠 수 있으니 더 멀리 나가라”며 제지했다.

결국 A씨는 다시 일반 기업에 사무직으로 취직했다.

그는 “회사원은 의외로 편리한 신분”이라며 “다시 취직했다고 하니 부모님도 안심하더라”라고 말했다.

매체는 “일본에선 아직도 ‘성인이라면 회사에 가야 한다’는 가치관이 뿌리 깊게 남아 있다”며 “일본이라는 나라에서 살아가는 한, 먹고 살기 충분한 자산이 있어도 사회적 역할을 강요받게 될 것”이라고 보도했다.