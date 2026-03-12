효성重 1425억원 규모 EPC 계약 100㎿·200㎿h급 배터리 ESS 구축 조현준 “K-전력기기 위상 높일 것”

효성중공업이 호주에서 처음으로 에너지저장장치(ESS) 공급 프로젝트를 수주했다. 이를 두고 조현준 효성 회장이 전세계를 직접 두 발로 뛰며 K-전력기기 수출의 선봉에 서고 있는 것이 점차 결실을 맺고 있다는 평가가 나온다.

효성중공업은 ‘탕캄(Tangkam) BESS Pty Ltd.’와 1425억원 규모의 ESS EPC(설계·조달·시공) 계약을 10일 체결했다고 11일 밝혔다. 해당 프로젝트는 호주 퀸즐랜드주 탕캄 지역에 100메가와트(㎿)·200(메가와트시)㎿h급 배터리 기반 ESS를 구축하는 것으로, 2027년 말 상업 운전 개시를 목표로 한다.

효성중공업은 지난달에도 미국에서 창사 이래 최대인 7870억원 규모 전력기기 공급계약을, 핀란드에서는 290억원 규모 초고압변압기 장기공급계약을 체결했다. 이번엔 호주에서 수주 성과를 내며 세계 시장 전역에서 국내 전력기기 위상을 높였다는 분석이다.

이번 계약은 호주 정부의 전력망 안정화를 위한 ESS 확대 정책에 따라 추진됐다. 호주 정부는 2030년까지 재생에너지 전력 비중을 82%까지 끌어올린다는 목표다.

효성중공업의 ESS 구축은 호주 전력망 안정화에 직결되는 핵심 솔루션이다. ESS는 재생에너지의 발전량 변동성을 보완하기 위해 잉여 전력을 저장해 두었다가 필요 시 안정적으로 공급하며, 실시간 주파수 조정을 통해 전력망의 품질을 일정하게 유지한다. 특히 이번 프로젝트에서 효성중공업은 자체 배터리 관리시스템 소프트웨어를 통해 배터리 제어부터 전력기기 연동까지 아우르는 통합 시스템 제어 기술을 선보인다.

효성은 최근 글로벌 전역에서 이어지는 수주 행진은 조 회장이 직접 발로 뛰며 글로벌 네트워크를 가동한 현장 경영의 성과라고 설명했다. 이번 호주 수주도 조 회장이 현지 인사들과 이어온 교류가 밑거름이 됐다. 조 회장은 지난해 미 워싱턴 D.C.를 방문해 케빈 러드 전 호주 총리(주미 호주 대사) 등 정·재계 리더들과 만나 호주의 에너지 인프라 현안을 논의했고, 올해 1월에는 호주 경제인연합회(BCA) 브랜 블랙 CEO 등 대표단과 만나 협력 방안을 모색했다.

조 회장은 “앞으로의 전력산업 경쟁력은 전력망 전체를 제어할 수 있는 솔루션에서 결정된다”며 “효성중공업의 초고압직류송전(HVDC) 역량을 비롯해 초고압변압기·차단기 등에서 쌓아온 높은 신뢰와 ESS, 스태콤 등 미래 핵심기술을 결합해 토털 솔루션 프로바이더로서 K-전력기기 위상을 높여 수출에 앞장설 것”이라고 강조했다.

한편 효성중공업은 스태콤(무효전력보상장치), HVDC 기술을 고도화해 호주 전력망 시장 공략에 박차를 가한다는 방침이다. 호주는 현지 정부가 추진하는 200억호주달러(약 20조원) 규모 ‘국가 전력망 재정비’ 사업 본격화에 따라 대규모 전력 인프라 수요가 폭증하고 있다. 효성중공업은 지난 10년 간 호주 전력 시장에서 제품 공급, 유지 보수 등 토털 솔루션 공급 업체로 인정받았고, 특히 호주 송전시장 변압기 점유율 1위 업체다.

효성중공업은 2023년 남호주와 뉴사우스웨일즈를 잇는 송전망 사업인 ‘에너지커넥트’ 프로젝트에 초고압변압기 장기공급계약을 체결했다. 2024년과 2025년에는 각각 퀸즐랜드 주정부 전력회사, 유력 발전·에너지 회사와 초고압 전력기기 공급계약을 맺었다.

고은결 기자