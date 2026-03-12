‘안심통장 3호’ 신한·케뱅 합류 대출 한도 인당 최대 1000만원

서울 지역 자영업자를 위한 금융 지원 모델인 ‘서울시 안심통장 3호’ 사업(사진)이 19일 본격 출시된다. 이번 사업에는 기존 참여 은행 4곳에 더해 신한은행과 케이뱅크가 신규 합류하며 소상공인 지원 사격에 힘을 보탠다.

12일 금융권에 따르면, 시중은행 3곳(신한·하나·우리)과 인터넷전문은행 3사(카카오·케이·토스뱅크)가 서울시가 주관하는 ‘서울시 안심통장 3호 지원사업’에 참여한다. 협력 은행은 지난해 4곳에서 올해 6곳으로 확대됐으며, 상반기 2000억원을 시작으로 올해 총 5000억원의 자금을 투입할 예정이다.

‘안심통장’은 서울시가 지난해 전국 최초로 도입한 마이너스 통장 방식의 특별금융지원 상품이다. 대출 한도는 1인당 최대 1000만원이며, 금리는 연 4.80% 수준으로 책정됐다. 이는 평균 연 14%대에 달하는 시중 카드론 금리보다 현저히 낮아, 고금리 상황 속 자영업자의 이자 부담을 실질적으로 경감해 줄 것으로 기대된다. 지원 대상은 서울시에 사업장을 둔 중소기업 및 소상공인 중 ▷업력 1년 초과 ▷최근 3개월 매출 합계 200만원 이상(또는 연 매출 1000만원 이상) ▷개인 신용평점(NICE 기준) 600점 이상인 고객이다. 특히 올해는 만 39세 이하이면서 업력 3년 이상인 청년 사업자를 위해 기존 대출 관련 심사 요건을 완화해 수혜 대상을 넓혔다.

한편 이번에 협력은행으로 처음 합류한 케이뱅크는 이번 ‘안심통장’ 출시에 맞춰 소상공인의 부담을 덜어주기 위한 프로모션도 함께 마련했다.

이번에 새롭게 합류한 케이뱅크는 출시 기념 프로모션을 선보인다. 오는 18일까지 케이뱅크 앱에서 ‘사전예약 이벤트’를 신청한 고객 중 2000명을 추첨해 커피 쿠폰을 증정한다. 또한, 케이뱅크를 통해 안심통장을 개설한 고객 중 1000명을 추첨해 최대 300만원의 상생지원금을 현금으로 지급할 예정이다.

대출 신청은 19일부터 ‘서울신용보증재단’ 앱을 통해 비대면으로 진행된다. 복잡한 서류 제출 없이 영업일 기준 1일 이내에 승인이 가능해 바쁜 자영업자들의 편의성을 높였다. 단, 시행 첫 주인 19일부터 25일까지는 출생연도 끝자리에 따른 ‘5부제’가 적용된다.

케이뱅크 관계자는 “경기 침체로 어려움을 겪는 서울 지역 소상공인에게 실질적인 혜택을 드리고자 이번 사업에 참여했다”며 “앞으로도 비대면 금융 혁신을 통해 포용금융 실천에 앞장서겠다”고 밝혔다. 정호원 기자