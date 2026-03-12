[헤럴드경제=최원혁 기자] 데뷔 20주년을 맞은 그룹 ‘씨야(남규리, 김연지, 이보람)’가 15년 만에 완전체로 컴백한다.

12일 씨야 측은 재결합 발표와 함께 이달 선공개곡 발매와 팬미팅 개최, 5월 정규앨범 발매 계획을 밝혔다.

세 멤버는 “씨야의 20주년이란 의미 있는 해를 맞아 팬들을 향한 마음 하나로 다시 뭉치게 됐다”며 “멤버들은 오랜 대화를 통해 20년 동안 기다려준 팬들에게 보답하기로 했다”고 밝혔다.

이어 “이번 재결합은 단순한 추억 소환이 아니라 아티스트로서 새로운 시작”이라며 “이제는 과거의 성공 공식이나 타인의 결정이 아닌 우리가 진정으로 하고 싶은 씨야만의 음악을 들려드리고 싶다”고 했다.

씨야의 재결합은 지난 2011년 팀이 해체한 뒤 15년만이다. 2006년 3월 데뷔한 씨야는 폭발적인 가창력을 앞세워 ‘여인의 향기’, ‘사랑의 인사’, ‘미친 사랑의 노래’ 등으로 큰 사랑을 받았다. 데뷔한 해에 제16회 서울가요대상 등에서 신인상을 받았고, 2007년 제22회 골든디스크어워즈에서 디지털 음원 부문 본상을 차지했다.

멤버들은 현재 각자 다른 기획사에 소속돼 있지만 단체 활동을 위해 프로젝트 법인 ‘씨야’를 설립했다.