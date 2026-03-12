- 국립수목원, 스마트폰으로 참여하는 ‘벚꽃엔딩 프로젝트’ 운영

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청 국립수목원(원장 임영석)은 2026년 봄 벚나무 개화 시기에 맞춰 시민과학 참여 프로그램인 ‘벚꽃엔딩 프로젝트’를 운영한다.

이번 프로젝트는 오는 14일부터 4월 27일까지 진행하며, 국민 누구나 참여해 우리 주변 벚나무의 개화 시기를 기록할 수 있다.

‘벚꽃엔딩 프로젝트’는 기후변화에 따른 식물계절현상의 변화를 국민과 함께 기록하고 공유키 위해 마련된 시민참여형 프로그램이다. 지난 2023년부터 매년 봄 운영하고 있으며, 올해로 네 번째를 맞는다. 벚나무 개화와 같은 식물계절현상은 기후변화를 파악할 수 있는 중요한 지표로 활용하고 있다.

이번 프로젝트는 참여 방식을 확대해 전국 어디에서나 참여할 수 있도록 했다. 참여자는 스마트폰으로 ‘모바일 식물계절관측 웹서비스’에 접속한 뒤, 주변 벚나무의 개화 모습을 촬영해 업로드하면 된다.

벚나무 개화 시기는 지역에 따라 차이가 있으므로, 산림청이 지난 2월 24일 발표한 ‘2026 봄꽃 만개 예측지도’를 참고하면 지역별 예상 만개시기를 확인할 수 있다.

시민들이 기록한 벚나무 개화 정보는 지도 형태로 시각화되어 우리나라 봄의 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있는 ‘벚꽃 개화 지도’로 활용될 예정이다. 이를 통해 시민들은 자연의 계절 변화를 직접 관찰하고 기록하면서 기후변화에 대한 이해를 높이고, 연구자료 구축에도 기여할 것이란 기대다.

신현탁 국립수목원 산림생물보전연구과장은 “국민 누구나 참여할 수 있는 벚꽃 관찰 활동을 통해 우리 주변 자연의 변화를 함께 기록하고 공유하는 의미 있는 시간이 되길 바란다”며 “시민 참여로 축적된 자료는 기후변화에 따른 식물계절 변화 연구와 자생식물 보전 정책에 중요한 기초자료로 활용될 것”이라고 말했다.

한편, 프로젝트 참여자에게는 추첨을 통해 소정의 커피 쿠폰을 제공할 예정으로, 국민들이 보다 쉽고 즐겁게 시민과학 활동에 참여할 수 있도록 할 계획이다.