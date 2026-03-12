삼성D·LGD 사장, 디스플레이協 총회 참석 “글로벌 경제 전반 변동성 극대화” “위기는 한국 디스플레이에 또 다른 기회”

[헤럴드경제=박지영 기자] 메모리 반도체 가격 급등에 중동 전쟁까지 장기화할 것이란 관측이 나오면서 국내 양대 디스플레이 업체 수장들은 올해 수익성 악화가 불가피하다고 입을 모았다.

한국디스플레이산업협회장을 맡고 있는 이청 삼성디스플레이 사장은 12일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열린 2026년 한국디스플레이산업협회 정기총회에 참석하면서 기자들과 만나 “상반기는 지난해 탄성을 받아 흐름이 괜찮을 것 같지만 하반기로 갈수록 어려워질 것 같다”고 전망했다.

이 사장은 “중동 전쟁으로 인한 물류비 상승 뿐 아니라 에너지 가격 상승으로 인한 원가 부담, 석유로 만드는 필름 등 원자재 가격 인상 등 원가 부담을 극복할 방법이 사실상 없다”고 말했다.

그러면서 “모든 기업이 동일하게 겪는 상황이고 결국 여기서 어떻게 더 경쟁력을 가져가는지가 중요하다”며 “삼성디스플레이가 꾸준히 추진해 온 원가구조 혁신과 협력사들과의 긴밀한 노력을 통해 이 과정을 잘 극복하면 그것이 또 하나의 경쟁력이 될 것”이라고 강조했다.

정철동 LG디스플레이 사장 또한 “아직 메모리 가격 상승이 (디스플레이 수익성에) 직접적인 영향을 미치진 않지만 이를 방어하기 위해 최선을 다하고 있다”며 “전쟁이 장기화하면 불가피하게 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 예의주시하며 관리 중”이라고 밝혔다.

양사는 올해 인공지능(AI) 시장을 공략할 유기발광다이오드(OLED) 사업 경쟁력 강화와 신성장동력 발굴에 주력하겠다는 뜻도 내비쳤다.

이 사장은 “메모리 품귀로 세트(완제품) 업체들이 AI가 탑재된 프리미엄 제품에 주력하는 한편 다양한 형태의 엣지 디바이스를 시도하고 있는 만큼, AI 기능을 직관적으로 시각화하고 제어하는 최적의 설루션인 OLED에 새로운 기회가 다가오고 있다”고 바라봤다.

삼성디스플레이는 미래 먹거리인 IT용 8.6세대 OLED 투자를 마무리 짓고 고객사에 유상 샘플을 공급 중이다.

이 사장은 “현재 8.6세대 투자는 계획대로 잘 진행되고 있으며 생산도 정상적으로 이뤄질 것”이라며 “최근 IT 기기에 접목되는 AI 기술과 OLED의 특장점이 잘 어우러져 시장에 새로운 붐을 일으킨다면 비즈니스 측면에서도 큰 기회가 될 것”이라고 내다봤다.

차세대 반도체 패키징 기술로 주목받는 글라스 인터포저 사업 진출 여부에 대해서도 “매우 중요한 기술이라고 판단하고 있다. 관련 기술에 대한 점검을 진행 중”이라고 덧붙였다.

정 사장은 또한 “폴더블, 글라스 인터포저 등에 대해서도 공부를 하고 있고 사업화가 가시화되는 시점을 따져 적기에 대응할 계획”이라고 밝혔다. 올해 LG디스플레이는 OLED 생산능력 확대 등을 위해 2조원 중후반 수준으로 설비투자를 집행할 계획이다.