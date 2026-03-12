이준석 “민주당, 공소 취소 모임 전례” 천하람 “공소취소 않겠다고 선언해야” 개혁신당, ‘지방선거 후보자 핸드북’ 공개

[헤럴드경제=정석준 기자] 개혁신당은 12일 최근 정치권에서 제기된 ‘이재명 대통령 연루 사건 공소 취소 거래설’에 대해 “여권 진영의 한심한 내홍”이라며 비판했다.

이준석 개혁신당 대표는 12일 국회에서 열린 최고위원회의 모두발언을 통해 “어차피 김어준이나 전한길이나 둘다 뻥이 심하다”며 “한쪽은 내부 권력 투쟁에 매몰되어 현직 대통령을 공격하는 데 혈안이 되어 있고, 다른 한쪽은 이미 정치적으로 사망한 전직 대통령과 그 대변인단을 도구 삼아 갈지자 행보를 보이고 있다”고 밝혔다.

이 대표는 “최근 회자되는 ‘이재명 대통령 최측근의 공소 취소 종용설’은 일견 그럴듯해 보인다”며 “실제로 민주당 내 아첨하는 의원들이 이를(공소 취소) 목적으로 모임을 결성한 전례가 있고, 이재명 대통령 스스로도 임기 후 재판에 대한 위기의식을 수차례 드러냈기 때문”이라고 주장했다.

천하람 원내대표는 “같은 진영에서 이재명 대통령 탄핵 언급까지 나온 상황”이라며 “이재명 대통령 지지자들이 김어준 씨가 음모론자임을 깨닫는 순기능이 일부 있다만, 주한미군 방공무기가 반출되고 경제와 외교안보 불확실성이 극대화된 국가적 위기상황에 민주당 진영 내에서 이런 수준 낮은 싸움을 하고 있는 것은 한심한 일”이라고 지적했다.

이어 “이재명 대통령이 직접 검찰에 공소취소를 구걸하지 않겠다고 선언하라”며 “공소취소를 원치 않으니, 거래할 이유가 없다고 명확히 밝혀라. 이재명 대통령 본인이 그렇게 무죄라고 자신한다면, 재판을 피할 이유가 없다”고 덧붙였다.

그는 “이재명 대통령과 친명계가 공소취소 카드를 포기하지 못하고, 공소취소를 머스트 해브 아이템으로 여긴다면, 이재명 대통령이 공소취소를 대가로 검찰에 포획되었다거나, 검찰과 거래를 한다는 시각은 결코 완전히 없어질 수 없다”고 강조했다.

한편, 개혁신당은 이날 지방선거 출마자들을 위한 ‘지방선거 후보자 핸드북’을 공개했다. 이 대표는 “우리 개혁신당이 험지를 돌파하며 쌓아온 소중한 경험과 정치 신인들에게 꼭 필요한 실무적 지침이 담겨있다”며 “정치가 더 겸손해지고 본질에 충실해지기를 바라는 마음을 담았기에, 다른 당 출마자들에게도 훌륭한 참고서가 될 것”이라고 설명했다.

판매 가격은 3000원이다. 이 대표는 “정치인들은 정치자금을 수금하겠다고 내용도 없는 책을 비싸게 강매하는데, 개혁신당은 인쇄 원가에 우리의 노하우를 공개하는 이유는 정치변화란 서로 사심없이 가진 것을 나눌 때 더 많은 시민이 용기를 내어 정치에 도전하고, 우리 정치를 근본적으로 바꿀 수 있다고 믿기 때문”이라고 말했다.