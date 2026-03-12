[헤럴드경제=최원혁 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 예능 출연 후 달라진 삶에 대해 말했다.

11일 기안84의 유튜브 채널 ‘인생84’에는 ‘하지원과 함께’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 게스트로 출연한 배우 하지원은 “제가 왜 기안84를 보고 힐링했는지 알 것 같다”며 “굉장히 자유로운 인간이다. 진짜 있는 그대로 자유롭고, 멋지다고 느꼈다”고 칭찬했다.

이에 기안84는 멋쩍어하며 “그런데 제가 요즘에도 그런지는 잘 모르겠다”며 “자유롭게 살려고 하는데 자꾸 눈치를 보게 되더라”고 속내를 말했다.

이를 듣고 있던 하지원은 “우리들은 방송을 많이 하게 될수록 그렇게 될 수밖에 없는 상황이 되는 것 같다”며 위로와 공감의 말을 전했다.

기안84 역시 “누나가 얼마 전에 싱가포르 파티에 가서 MZ처럼 노는 것을 봤다. 저는 그게 진짜 멋있다고 생각했다”고 말했다.

또 하지원은 기안84에게 “‘나 혼자 산다’로 처음 방송을 시작한거냐”고 묻자 기안84는 “제대로 한 첫 예능이 ‘나 혼자 산다’다. 만화가로 몇 번 불러주기에 ‘나가면 내 만화도 많이 봐주겠지’ 싶어서 나갔고, 그러다 말겠지 했는데 이렇게 될 줄은 몰랐다”고 말해 웃음을 안겼다.