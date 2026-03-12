이르면 내달부터 유사성 검토·모니터링

[헤럴드경제=김진 기자] 무신사는 최근 일부 입점 브랜드에서 제기된 이른바 ‘택갈이’(상품 라벨 교체) 부정 행위와 관련해 조사에 착수했다고 12일 밝혔다.

무신사는 공식 뉴스룸을 통해 “고객 보호를 위해 브랜드 상품의 택갈이 발견 시 기존보다 더 단호하게 대응할 것”이라며 이같이 밝혔다. 최근 온라인 커뮤니티와 고객 문의 등을 통해 일부 입점 업체가 타사 상품의 택(Tag)만 교체해 자체 제작 상품인 것처럼 속여 판매했다는 의혹이 제기된 데 따른 것이다.

무신사는 자체 안전거래정책을 기반으로 조사에 착수했다. 문제가 된 브랜드를 대상으로 소명 절차를 진행 중이다. 정책 위반이나 고객 기만행위가 확인될 경우 입점 계약 해지를 포함한 책임을 물을 방침이다.

현재 무신사는 AI(인공지능) 기술을 활용한 온라인 검수 시스템을 구축 중이기도 하다. 이르면 다음 달 AI 검수 시스템 구축이 완료되는 즉시 유사성 검토를 진행하고 상시 모니터링을 진행할 계획이다. 유사성 검토 대상은 온라인상에서 판매 중인 모든 상품으로, 120만개 이상이다.

무신사는 검수 과정에서 부당 행위 발견 시 모든 상품을 퇴출하는 등 강력하게 대응할 계획이다. 특히 입점 심사 과정에서 자체 제작을 주장했던 업체의 택갈이 판매 적발 시 무신사, 29CM 등 모든 플랫폼에서의 영업을 영구 제한하는 ‘무관용 원칙’을 적용한다. 택갈이 상품 판매로 인한 고객 피해 규모가 상당할 경우 형사고발을 포함한 법적 조치도 강구한다는 방침이다.

무신사 관계자는 “앞으로도 정책 강화와 기술적 뒷받침을 통해 패션 생태계의 투명성을 높이는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.