[헤럴드경제=장연주 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’가 1200만 관객을 돌파하면서, 역대 매출액 1위를 기록할지 관심이 모아지고 있다. 또 이 영화를 연출한 장항준 감독의 예상 수익에도 관심이 쏠린다.

12일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면, ‘왕과 사는 남자’는 전날에만 17만명의 관객을 동원하며 15억8926만4240원의 매출액을 기록했다.

현재까지 누적 매출액은 1161억5481만70원이다.

‘왕과 사는 남자’는 이날 누적 관객수도 1200만명을 돌파하면서 역대 흥행 순위 20위에 올랐다.

더욱이 1000만 관객 돌파 이후에도 관객수가 감소하지 않고 있다는 점에서 역대 매출액 1위 달성도 가능하지 않겠느냐는 전망이 나오고 있다.

역대 매출액 1위는 ‘극한직업’(최종 관객수 1626만명, 매출액 1396억원)이다.

이어 2위는 ‘명량’(최종 관객수 1761만명, 매출액 1357억원), 3위는 ‘아바타: 물의 길’(최종 관객수 1082만명, 누적 1379억원)이다.

한편, ‘왕과 사는 남자’의 순제작비는 100억원 안팎으로, 손익분기점은 누적 관객수 260만명 정도로 알려졌다. 손익분기점의 4배 이상 되는 관객을 동원한 만큼 마케팅 비용 등을 제외하더라도 수익이 상당하리라는 기대감이 고조되고 있다.

특히 이 영화를 연출한 장항준 감독의 예상 수익에도 관심이 쏠린다.

해당 작품의 손익분기점은 대략 260만명 선으로, 기준점을 초과한 인원만 940만명 가량이다.

통상적으로 영화계 내에서 연출자는 기본 계약금 외에 흥행 결과에 비례하는 ‘러닝 개런티’를 수령하곤 한다. 이는 손익분기점을 넘긴 시점부터 추가된 관객 수에 맞춰 제공되는 성과급 형태다.

관련 업계에 따르면, 보통 관객 한명당 300원에서 500원 사이로 금액이 정해지는 것으로 알려졌다.

이를 기준으로 할 경우, 기준점을 넘긴 940만 명가량의 인원을 통해 대략 28억~47억원의 추가 수익이 창출될 것이라는 관측이 제기된다. 다만, 세부적인 계약 내용이나 정확한 정산 방식 등은 아직까지 공개되지 않은 상태다.