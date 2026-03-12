배리어프리 마라톤 개최…참가 규모 지난해의 2.5배 참가비 전액 기부…롯데칠성·한국인삼공사·오리온 등 후원 참여

[헤럴드경제=김유진 기자] 키움증권이 장애인의 날을 맞아 장애 여부와 관계없이 누구나 함께 달릴 수 있는 배리어프리(Barrier-Free) 단축 마라톤 ‘2026 키움런’을 연다. 지난해에 이어 두 번째다.

12일 키움증권은 다음달 18일 서울 여의도공원 문화의 마당 일원에서 ‘2026 키움런’을 개최한다고 밝혔다. 사단법인 무의가 행사를 주최하고 키움증권이 주요 후원사로 참여해 행사 비용을 부담한다.

키움런은 장애인의 날(4월 20일)을 기념해 장애인과 비장애인이 함께 달리며 서로를 응원하는 취지로 마련된 행사다. 배리어프리는 장애인에게 불편을 주는 물리적·제도적 장벽이 없는 상태를 의미한다.

참가 규모는 5000명이다. 지난해 2025명 대비 약 2.5배 늘었다. 참가 신청은 이날부터 공식 홈페이지에서 선착순으로 받는다. 참가비는 3만원이다.

참가비는 전액 기부금으로 쓰인다. 키움증권도 행사 운영 비용을 무의에 전액 기부한다. 기부금은 휠체어·유아차 이용자를 위한 서울지하철 교통약자 환승지도 제작 등 장애 접근성 개선 활동에 활용될 예정이다.

러닝 코스는 5㎞와 10㎞ 두 가지다. 여의도공원에서 출발해 한강공원과 서강대교 일대를 달린다. 도로 통제 아래 진행되며 완주자에게는 기념 메달이 제공된다.

행사장에는 다양한 편의 시설이 마련된다. 장애·고령 친화 의료부스와 휠체어 이용자를 위한 이동 차량이 배치된다. 발달장애인 심신안정실, 휠체어 점검·수리 부스, 통증 관리 부스도 운영된다.

유아차 동반 러너 공간과 시각장애인 안마 체험 부스도 마련된다. 러닝 중 어려움을 겪는 참가자를 돕는 ‘함께 러너’ 제도도 운영된다.

기업 후원도 이어진다. 롯데칠성음료는 아이시스와 게토레이를 제공한다. 한국인삼공사는 정관장 에브리타임 망고 플레이버를 협찬한다. 오리온은 닥터유 프로 단백질 바나나맛을 제공한다. 두산은 발달장애인 사회공헌 ‘우리두리’ 부스를 운영한다. 헬리녹스는 캠핑 장비 홍보 부스를 마련한다. 글로벌 e스포츠 구단 DRX와 프로야구단 키움히어로즈도 이벤트 부스를 운영한다.

올해 키움런은 미술작가 김선우와 협업해 티셔츠와 포스터를 제작했다. 멸종된 새 ‘도도새’를 모티브로 서로 다른 모습과 속도로 함께 달리는 메시지를 담았다.

행사 당일 다양한 이벤트도 진행된다. 참가자를 대상으로 추첨을 통해 총 2000만원 상당의 국내 주식을 제공한다. 키움증권 부스 방문 고객에게는 기념품도 지급된다.

홍윤희 무의 이사장은 “배리어프리 러닝 문화 확산을 위해 지난해 참가자와 장애 당사자 러너들의 의견을 반영해 편의 요소를 확대했다”고 말했다.

엄주성 키움증권 대표이사는 “키움런이 장애의 장벽을 허무는 통합 행사로 자리 잡을 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.